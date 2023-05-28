Поддержка украинских аграриев: Дания создаст фонд на десятки миллионов долларов

Инвестиционный фонд Дании привлечет средства для поддержки украинских аграриев и предпринимателей. Сумма превысит 100 миллионов долларов.

Украинские аграрии существенно пострадали в результате войны России против Украины. Дания решила помочь нашим предпринимателям и уже начала реализацию проекта на миллионы долларов.

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Как Дания поддержит украинских аграриев

Инвестиционный фонд Дании для Украины запустил специальную программу в 1 миллиард датских крон. Это примерно 133 миллиона долларов.

Многие компании решили приобщиться к поддержке украинского аграрного сектора. Как рассказал министр промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортен Бьодсков, интерес к программе проявили уже более 150 компаний.

Первые крупные проекты уже в разработке,

– заверил чиновник.

Ранее Бьодсков заявлял, что Дания готова поддержать многие проекты в Украине, которые будут касаться критической инфраструктуры, школ, больниц и сотрудничества в сфере бизнеса. Также известно, что Дания после нападения на россиян стала одним из главных доноров финансовой помощи Украине.

Поддержка Дании в других сферах

Дания активно помогает Украине не только финансово, но и в военной плоскости. В частности, Дания поддержала решение Вашингтона об обучении украинских пилотов и передаче ВСУ F-16.