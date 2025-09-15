Уголовное производство по закупкам компании Archer, начатое на основе финмониторинга одной из стран ЕС, закрыто. Оснований для обвинений не обнаружили.

Доказательств преступления не нашли?

По результатам расследования детективы не собрали достаточно доказательств, которые бы подтверждали наличие в действиях должностных лиц Министерства обороны и представителей компании Archer состава уголовного преступления, сообщили в НАБУ, передает 24 Канал.

Производство было открыто на основании материалов финансового мониторинга одной из стран ЕС. После полного исследования всех обстоятельств закупки принято решение о его закрытии.

Что говорят детективы?

В НАБУ отметили, что начальные оценки не всегда подтверждаются фактами и не обязательно приводят к установлению преступления или привлечения к ответственности. В то же время добавили, что подобные случаи способствуют совершенствованию работы и внутренних процедур.

"НАБУ и САП всегда действуют исключительно в рамках закона и в интересах общества и государства", – отметили в бюро.

Что этому предшествовало?