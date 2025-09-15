НАБУ закрыло дело в отношении единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer
- Уголовное производство по закупкам компании Archer было закрыто из-за отсутствия доказательств состава уголовного преступления.
- Производство было начато на основе финансового мониторинга в одной из стран ЕС, но после полного исследования принято решение о закрытии дела.
Уголовное производство по закупкам компании Archer, начатое на основе финмониторинга одной из стран ЕС, закрыто. Оснований для обвинений не обнаружили.
Доказательств преступления не нашли?
По результатам расследования детективы не собрали достаточно доказательств, которые бы подтверждали наличие в действиях должностных лиц Министерства обороны и представителей компании Archer состава уголовного преступления, сообщили в НАБУ, передает 24 Канал.
Производство было открыто на основании материалов финансового мониторинга одной из стран ЕС. После полного исследования всех обстоятельств закупки принято решение о его закрытии.
Что говорят детективы?
В НАБУ отметили, что начальные оценки не всегда подтверждаются фактами и не обязательно приводят к установлению преступления или привлечения к ответственности. В то же время добавили, что подобные случаи способствуют совершенствованию работы и внутренних процедур.
"НАБУ и САП всегда действуют исключительно в рамках закона и в интересах общества и государства", – отметили в бюро.
Что этому предшествовало?
- Archer – единственный в Украине производитель охлажденных тепловизионных прицелов, которые поставляют Вооруженным силам и другим силовым структурам.
- В 2023 году детективы НАБУ проводили обыски в офисах и квартирах работников компании, заявляя о возможной растрате почти 200 млн грн при выполнении оборонных контрактов на сумму около 1,5 млрд грн и о задержках поставок техники для ВСУ.
- Тогда руководитель Archer Александр Яременко назвал обвинения безосновательными и сообщил, что изъятие техники и документов временно парализовало работу предприятия.
- Дело активно освещали в СМИ, ведь речь о критически важном производителе оборонной оптики.