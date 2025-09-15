Доказательств преступления не нашли?
По результатам расследования детективы не собрали достаточно доказательств, которые бы подтверждали наличие в действиях должностных лиц Министерства обороны и представителей компании Archer состава уголовного преступления, сообщили в НАБУ, передает 24 Канал.
Производство было открыто на основании материалов финансового мониторинга одной из стран ЕС. После полного исследования всех обстоятельств закупки принято решение о его закрытии.
Что говорят детективы?
В НАБУ отметили, что начальные оценки не всегда подтверждаются фактами и не обязательно приводят к установлению преступления или привлечения к ответственности. В то же время добавили, что подобные случаи способствуют совершенствованию работы и внутренних процедур.
"НАБУ и САП всегда действуют исключительно в рамках закона и в интересах общества и государства", – отметили в бюро.
Что этому предшествовало?
- Archer – единственный в Украине производитель охлажденных тепловизионных прицелов, которые поставляют Вооруженным силам и другим силовым структурам.
- В 2023 году детективы НАБУ проводили обыски в офисах и квартирах работников компании, заявляя о возможной растрате почти 200 млн грн при выполнении оборонных контрактов на сумму около 1,5 млрд грн и о задержках поставок техники для ВСУ.
- Тогда руководитель Archer Александр Яременко назвал обвинения безосновательными и сообщил, что изъятие техники и документов временно парализовало работу предприятия.
- Дело активно освещали в СМИ, ведь речь о критически важном производителе оборонной оптики.