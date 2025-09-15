Доказательств преступления не нашли?

По результатам расследования детективы не собрали достаточно доказательств, которые бы подтверждали наличие в действиях должностных лиц Министерства обороны и представителей компании Archer состава уголовного преступления, сообщили в НАБУ, передает 24 Канал.

Производство было открыто на основании материалов финансового мониторинга одной из стран ЕС. После полного исследования всех обстоятельств закупки принято решение о его закрытии.

Что говорят детективы?

В НАБУ отметили, что начальные оценки не всегда подтверждаются фактами и не обязательно приводят к установлению преступления или привлечения к ответственности. В то же время добавили, что подобные случаи способствуют совершенствованию работы и внутренних процедур.

"НАБУ и САП всегда действуют исключительно в рамках закона и в интересах общества и государства", – отметили в бюро.

Что этому предшествовало?