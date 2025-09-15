Доказів злочину не знайшли?
За результатами розслідування детективи не зібрали достатньо доказів, які б підтверджували наявність у діях посадових осіб Міністерства оборони та представників компанії Archer складу кримінального правопорушення, повідомили в НАБУ, передає 24 Канал.
Провадження було відкрито на підставі матеріалів фінансового моніторингу однієї з країн ЄС. Після повного дослідження всіх обставин закупівлі ухвалено рішення про його закриття.
Що кажуть детективи?
У НАБУ зазначили, що початкові оцінки не завжди підтверджуються фактами й не обов'язково призводять до встановлення злочину чи притягнення до відповідальності. Водночас додали, що подібні випадки сприяють удосконаленню роботи та внутрішніх процедур.
"НАБУ і САП завжди діють виключно в межах закону та в інтересах суспільства і держави", – наголосили в бюро.
Що цьому передувало?
- Archer – єдиний в Україні виробник охолоджених тепловізійних прицілів, які постачають Збройним силам та іншим силовим структурам.
- У 2023 році детективи НАБУ проводили обшуки в офісах і квартирах працівників компанії, заявляючи про можливу розтрату майже 200 млн грн під час виконання оборонних контрактів на суму близько 1,5 млрд грн і про затримки постачання техніки для ЗСУ.
- Тоді керівник Archer Олександр Яременко назвав звинувачення безпідставними та повідомив, що вилучення техніки й документів тимчасово паралізувало роботу підприємства.
- Справу активно висвітлювали у ЗМІ, адже мова про критично важливого виробника оборонної оптики.