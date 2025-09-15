Доказів злочину не знайшли?

За результатами розслідування детективи не зібрали достатньо доказів, які б підтверджували наявність у діях посадових осіб Міністерства оборони та представників компанії Archer складу кримінального правопорушення, повідомили в НАБУ, передає 24 Канал.

Провадження було відкрито на підставі матеріалів фінансового моніторингу однієї з країн ЄС. Після повного дослідження всіх обставин закупівлі ухвалено рішення про його закриття.

Що кажуть детективи?

У НАБУ зазначили, що початкові оцінки не завжди підтверджуються фактами й не обов'язково призводять до встановлення злочину чи притягнення до відповідальності. Водночас додали, що подібні випадки сприяють удосконаленню роботи та внутрішніх процедур.

"НАБУ і САП завжди діють виключно в межах закону та в інтересах суспільства і держави", – наголосили в бюро.

Що цьому передувало?