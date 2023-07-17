В Украине ввели отдельную процедуру банкротства: что важно знать

Законопроект о создании процедуры банкротства во время военного положения в Украине поддержал украинский парламент во время второго чтения. Что это значит для предпринимателей – далее в тексте.

В Украине изменили процедуру банкротства на время военного положения

Главная цель законопроекта №7442 – это создание упрощенной процедуры доступа к оформлению банкротства для хозяйствующих субъектов, которые стали неплатежеспособными из-за полномасштабной войны России против Украины, а также к судебным процедурам банкротства.

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В частности, в документе указано, что арбитражные управляющие получат разрешение выполнять свои должностные полномочия в рамках дела о банкротстве без дополнительного обращения в хозяйственный суд. Благодаря этому удастся сократить срок рассмотрения дела, а также сумму расходов, связанную с этой процедурой.

В новый законопроект также входят следующие положения:

на время действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его отмены собрание и комитет кредиторов могут проводиться дистанционно;

хозяйственный суд сможет продлевать сроки проведения заседаний;

останавливается начисление процентов по обязательствам должника перед кредиторами, которые реструктуризированы согласно плану санации или плана реструктуризации долгов;

дело о банкротстве (неплатежеспособности), когда неплатежеспособность обусловлена боевыми действиями, может быть открыто по заявлению должника без выплаты авансового вознаграждения арбитражному управляющему на депозитный счет суда.

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Более того, в этом законопроекте указано, что требования кредиторов можно будет обеспечить путем ареста имущества как должника, так и лиц, несущих с ним субсидиарную или солидарную ответственность.