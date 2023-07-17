В Україні змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану
Головна мета законопроєкту №7442 – це створення спрощеної процедури доступу до оформлення банкрутства для суб'єктів господарювання, які стали неплатоспроможними через повномасштабну війну Росії проти України, а також до судових процедур банкрутства.
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Зокрема, у документі вказано, що арбітражні керуючі отримають дозвіл виконувати свої посадові повноваження у рамках справи про банкрутство без додаткового звернення до господарського суду. Завдяки цьому вдасться скоротити термін розгляду справи, а також – суму витрат, яка пов’язана з цією процедурою.
- на час дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його скасування збори та комітет кредиторів можуть проводитися дистанційно;
- господарський суд зможе продовжувати строки проведення засідань;
- зупиняється нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктуризовані згідно з планом санації чи плану реструктуризації боргів;
- справу про банкрутство (неплатоспроможність), коли неплатоспроможність зумовлена бойовими діями, може бути відкрито за заявою боржника без виплати авансової винагороди арбітражному керуючому на депозитний рахунок суду.
Ба більше, у цьому законопроєкті вказано, що вимоги кредиторів можна буде забезпечити шляхом арешту майна як боржника, так й осіб, які несуть з ним субсидіарну чи солідарну відповідальність.