Глава ФГИУ обнаружил нечто интересное на Дрогобычской солеварне: объявили о проверке

Ситуация вокруг Дрогобычской солеварни может принять новый оборот. На фоне инициативы местных депутатов о передаче государственного предприятия в коммунальную собственность Фонд госимущества решил тщательно проверить, как оно работает в настоящее время.

Что увидел глава ФГИУ на солеварне

Ведомство проведет проверку и полный аудит старейшего предприятия Украины, сообщил председатель ФГИУ Дмитрий Наталуха. По его словам, во время личного визита на солеварню он выявил ряд вопросов, требующих детального выяснения.

17 августа Наталуха приехал на Дрогобычскую солеварню под видом обычного туриста. Во время визита он обратил внимание на то, как организована торговля на территории государственного предприятия.

По его словам, продажами занимается частный ФЛП:

Посетителям, как утверждает глава ФГСУ, выдают не фискальные чеки, а документ, который он иронично назвал "талоном из генератора случайных утверждений".

Наталуха считает, что такая ситуация требует отдельной проверки, ведь часть доходов от деятельности на территории государственной солеварни может фактически поступать частному лицу.

То есть от деятельности государственного предприятия большую долю прибыли получает именно частное лицо. Но при этом слово "приватизация" вызывает у уважаемой общественности тревогу и беспокойство, вплоть до обращения к президенту, премьеру, председателю Верховной Рады и другим достойным представителям власти. Это очень интересный парадокс, который можно было бы назвать дилеммой крестика и трусов,

– говорит Наталуха.

По его словам, реквизиты компании, которые позже обнаружили на чеках, – не ООО "Дрогобычская солеварня", а ФЛП Гаркуша Л.О. По предварительным оценкам главы ФГСУ, только продажа экскурсионных билетов может приносить этому ФЛП от 2,5 до 4,5 миллиона гривен в год.

По мнению Наталухи, такие цифры ставят под сомнение аргумент о том, что солеварня является убыточным предприятием. В то же время окончательные выводы можно будет сделать только после детального аудита.

ФГИУ проверит, как солеварня закупает древесину

Отдельный вопрос, на который обратил внимание глава ФГИУ, – закупка древесины. Ее используют на предприятии в качестве топлива для производства соли.

По словам Наталухи, солеварня закупает древесину через поставщиков, ни один из которых не является постоянным лесопользователем. То есть предприятие фактически получает один из ключевых ресурсов через посредников.

Есть ли у предприятия возможность самостоятельно участвовать в аукционах по продаже древесины, учитывая, что это – один из ключевых расходных материалов производства, стоимость которого влияет на ценообразование? Есть. Целесообразно ли это? Это мы также будем выяснять,

– сказал Наталуха.

Именно аудит, по словам главы ФГИУ, должен показать, насколько эффективно сейчас построены внутренние процессы предприятия и где оно может терять средства.

Отдельно Наталуха ответил на опасения относительно возможного перехода предприятия из государственной в частную собственность. Он подчеркнул, что Дрогобычская солеварня имеет статус государственного памятника, поэтому ее должны максимально защитить от уничтожения даже в случае приватизации.

В то же время председатель ФГИУ обратил внимание на то, что вопрос передачи предприятия в коммунальную собственность обострился именно после объявления конкурса на должность его руководителя.

Поэтому должна быть какая-то другая причина, почему столько лет общину не беспокоил тот факт, что солеварня является государственной собственностью, а после объявления конкурса на должность руководителя возникла неотложная необходимость передать ее в коммунальную собственность,

– написал Наталуха.

Он также напомнил, что сейчас предприятием руководит один из депутатов Дрогобычского городского совета.

К слову, Дрогобычскую солеварню, где соль традиционным способом производят уже более 600 лет, государство вновь выставило на приватизацию.

Уставный капитал компании составляет 47,6 миллиона гривен. В то же время новую дату приватизационного аукциона и его стартовую цену пока не объявили.