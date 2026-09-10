Що побачив голова ФДМУ на солеварні

Відомство проведе перевірку та повний аудит настарішого підприємства України, повідомив голова ФДМУ Дмитро Наталуха. За його словами, під час особистого візиту на солеварню він виявив низку питань, які потребують детального з'ясування.

17 серпня Наталуха приїхав на Дрогобицьку солеварню під виглядом звичайного туриста. Під час візиту він звернув увагу на те, як організована торгівля на території державного підприємства.

За його словами, продажем займається приватний ФОП:

Відвідувачам, як стверджує голова ФДМУ, видають не фіскальні чеки, а документ, який він іронічно назвав "талоном з генератора випадкових афірмацій".

Наталуха вважає, що така ситуація потребує окремої перевірки, адже частина доходів від діяльності на території державної солеварні може фактично надходити приватній особі.

Тобто з діяльності державного підприємства велику частку прибутку отримує саме приватна особа. Але при цьому слово "приватизація" викликає у шановної громади тривожність і занепокоєння, аж до звернення до президента, премʼєра, голови Верховної Ради та інших достойних представників влади. Це дуже цікавий парадокс, який можна було б назвати дилемою хрестика і трусів,

– каже Наталуха.

За його словами, реквізити компанії, які пізніше виявили на чеках – не ТОВ "Дрогобицька Солеварня", а ФОП Гаркуша Л.О. За попередніми оцінками голови ФДМУ, лише продаж екскурсійних квитків може приносити цьому ФОП від 2,5 до 4,5 мільйона гривень на рік.

На думку Наталухи, такі цифри ставлять під питання аргумент про те, що солеварня є збитковим підприємством. Водночас остаточні висновки можна буде робити лише після детального аудиту.

ФДМУ перевірить, як солеварня купує деревину

Окреме питання, на яке звернув увагу голова ФДМУ, – закупівля деревини. Її використовують на підприємстві як паливо для виробництва солі.

За словами Наталухи, солеварня купує деревину через постачальників, жоден із яких не є постійним лісокористувачем. Тобто підприємство фактично отримує один із ключових ресурсів через посередників.

Чи є у підприємства можливість самостійно брати участь в аукціонах на деревину, з огляду на те що це – один з ключових витратних матеріалів виробництва, вартість якого впливає на ціноутворення? Є. Чи це доцільно? Також будемо зʼясовувати,

– сказав Наталуха.

Саме аудит, за словами голови ФДМУ, має показати, наскільки ефективно зараз побудовані внутрішні процеси підприємства та де воно може втрачати кошти.

Окремо Наталуха відповів на побоювання щодо можливого переходу підприємства з державної у приватну власність. Він наголосив, що Дрогобицька солеварня має статус державної пам'ятки, тому її мають максимально захистити від знищення навіть у разі приватизації.

Водночас голова ФДМУ звернув увагу на те, що питання передачі підприємства у комунальну власність загострилося саме після оголошення конкурсу на посаду його керівника.

Тож має бути якась інша причина, чому стільки років громаду не бентежив той факт, що солеварня є державною власністю, а після оголошення конкурсу на керівника виникла невідкладна необхідність передати її у комунальну власність,

– написав Наталуха.

Він також нагадав, що зараз підприємством керує один із депутатів Дрогобицької міської ради.

До слова, Дрогобицьку солеварню, де сіль традиційним способом виробляють уже понад 600 років, держава знову виставила на приватизацію.

Статутний капітал компанії становить 47,6 мільйонів гривень. Водночас нову дату приватизаційного аукціону та його стартову ціну поки не оголосили.