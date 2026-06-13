Який бізнес найстаріший в Україні

Мова йде про Дрогобицьку солеварню, що вказано на сайті підприємства.

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Згідно з інформацією, перша писемна згадка про сіль у Дрогобичі датується ще 1390 роком. Дрогобицька солеварня безперервно діяла з 14 століття на одному місці, біля джерел "сировиці" соляної ропи.

Тому Дрогобицький солевиварювальний завод, що працює й сьогодні, можна вважати найстарішим постійно діючим промисловим підприємством в Україні,

– повідомили на сайті солеварні.

Цікаво! Протягом століть солеварня постачала сіль не лише до Галичини та Закарпаття, але для Волині, Холмської землі, Київщини.

На сьогодні це єдине підприємство в Європі, де сіль виготовляють тим же методом, що й тисячоліття тому. Тобто з виварюванням з природної ропи.

Керівник Дрогобицької солеварні Олег Петренко розповів, що працівники підіймають ропу на поверхню та випаровують її у чанах. Так робили це багато століть тому.

От ми в день можемо витягувати 50 кубів ропи, з тих 50 кубів ми можемо виварити за день 15 тонн солі. Зараз набагато менші ці об’єми, бо якщо при максимальному виробництві, то тут можна виготовляти 450 тонн солі в місяць,

– розказав Петренко.

Наразі Дрогобицька солеварня є державним підприємством, яке досить прибуткове. Але грошей на реставрацію солеварні наразі немає, як повідомив Олег Петренко.

Зауважте! Основними споживачами продукції солеварні є магазини та ресторани Львівщини.

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