Ряд французских брендов косметики возвращается на российский рынок, – минпромторг России

Ряд брендов французской L'Oréal, принадлежащей швейцарской Nestle, может вскоре вернуться на рынок России. Речь идет, в частности, о косметике и парфюмах Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление министерства промышленности и торговли страны-агрессора. Бизнес 24 передает подробности.

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L'Oréal может частично вернуться в Россию

В начале августа Кремль внес продукцию ряда брендов L'Oréal в список так называемого "параллельного импорта", то есть "серого" ввоза французских косметических и парфюмерных товаров в страну-агрессора без разрешения владельцев торговых марок.

Тогда российские торговые сети жаловались, что не могут обеспечить достаточное количество поставок товара и покрыть спрос потребителей из-за введенных санкций и выхода брендов с местного рынка.

Тем не менее, в минпромторге России 7 ноября заявили, что исключили из перечня товаров так называемого "параллельного импорта" продукцию Lancome, Giorgio Armani, Kerastase и Yves Saint Laurent, потому что они якобы возвращаются на российский рынок.

Отметим, что подобные заявления о будто бы "возвращении" западных компаний на рынок страны-агрессора минпромторг России делает не впервые – почти в 100% случаев этого не происходит. Французская L'Oréal, владеющая упомянутыми брендами, в свою очередь, пока никак не прокомментировала сообщение российского министерства.

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Добавим, что о прекращении работы всех своих магазинов, инвестиций в производство и рекламу на территории страны-агрессора L'Oréal сообщила еще 8 марта. Тогда компания заявила, что решительно осуждает российское вторжение и войну в Украине, которые "наносят столько страданий украинскому народу".