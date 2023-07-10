Критика коммунистической партии обошлись основателю Alibaba Джеку Ма в сотни миллиардов долларов. Цены акций его компаний тоже стремительно рухнули.

В 2020 году известный китайский миллиардер Джек Ма подверг критике государственных регуляторов. Китай не придумал ничего лучше, чем "обнулить" слухи о своем "экономическом чуде".

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Цена споров с Китаем

Первое, до чего додумались государственные органы Китая, это отменить IPO Ant и разделить компанию Alibaba на несколько частей. Это привело к тому, что акции Alibaba из своего пика (компанию оценивали в 620 миллиардов) стремительно улетели вниз. Эта же участь постигла и Ant: оценка упала с 315 до 78,5 миллиарда долларов.

Прибыли компаний тоже потерпели крах. Вместо показателя в 14 – 22 миллиарда юаней чистыми за квартал появились цифры в 3 – 11 миллиардов. Также были увеличены требования к регуляции, а Ant еще должен заплатить 1 миллиард долларов штрафов.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Действия коммунистических властей Китая откатили страну на несколько лет назад. Теперь ни о какой конкуренции с американскими гигантами не может быть и речи, а американские владельцы акций указанных компаний аплодируют такому развитию событий.

В общей сложности потери Джека Ма из-за критики коммунистов составляют 850 миллиардов долларов. Соответственно, единственное "экономическое чудо" Китая – это обесценивание частного бизнеса и причинение ему вреда на просто космическую сумму.