У 2020 році відомий китайський мільярдер Джек Ма розкритикував державних регуляторів. Китай не вигадав нічого кращого, аніж "обнулити" чутки про своє "економічне диво".

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Ціна суперечок з Китаєм

Перше, до чого додумалися державні органи Китаю, це скасувати ІРО Ant та розділити компанію Alibaba на декілька частин. Це призвело до того, що акції Alibaba зі свого піка (компанію оцінювали у 620 мільярдів) стрімко полетіли донизу. Ця ж доля спіткала і Ant: оцінка впала з 315 до 78,5 мільярдів доларів.

Прибутки компаній теж зазнали краху. Замість показника у 14 – 22 мільярдів юанів чистими за квартал з'явилися цифри у 3 – 11 мільярдів. Також було збільшено вимоги до регуляції, а Ant ще й мусить заплатити 1 мільярд доларів штрафів.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Дії комуністичної влади Китаю відкотили країну на кілька років назад. Тепер про жодну конкуренцію з американськими гігантами не може бути й мови, а американські власники акцій зазначених компаній аплодують такому розвитку подій.

Загалом втрати Джека Ма через критику комуністів становлять 850 мільярдів доларів. Відповідно, єдине "економічне диво" Китаю – це знецінення приватного бізнесу та заподіяння йому шкоди на просто космічну суму.