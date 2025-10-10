Сеть, которая когда-то насчитывала более 30 магазинов в разных городах, постепенно свернула деятельность: еще в феврале 2025 года перестал работать интернет-магазин, а затем Украина исчезла из списка стран на официальном сайте компании. В самой компании факт выхода подтвердили, хотя официальных заявлений не обнародовали.

English Home уходит с украинского рынка?

В частности, информацию о закрытии подтвердили Forbes Ukraine бывший топ-менеджер компании, и представители самой сети, передает 24 Канал.

Смотрите также До конца года проверки усилятся: налоговая готовит финальный раунд инспекций

English Home работал на украинском рынке более десятилетия, открыв более 30 магазинов по стране. Наиболее активным периодом стал 2020 год, когда сеть насчитывала 33 торговые точки.

Онлайн покупки уже давно недоступны?

Как заметило издание RAU, интернет-магазин бренда перестал функционировать еще в феврале 2025 года: сначала пользователи заметили исчезновение цен, а позже исчезла возможность регистрироваться и оформлять заказы.

Заметьте. Несмотря на то, что официальных комментариев от компании не было, на международном сайте English Home Украину уже убрали из списка стран присутствия. Между тем бренд продолжает работать на других рынках, в частности в России, Иране, Венесуэле и еще около 20 странах.

Что известно об English Home?

Компания была основана в 2008 году в Турции и входит в состав Turgut Aydın Holding. Несмотря на название, концепция English Home сочетает турецкое производство с британской эстетикой, и бренд активно развивался по франчайзинговой модели.

В Украине юридическое лицо English Home – ООО "ЕХМ Украина" в 2024 году показала выручку почти 282 миллиона гривен, что немного меньше, чем годом ранее. За первое полугодие 2025-го компания заработала 88,6 миллионов гривен. Ее конечными бенефициарами являются граждане Турции – Айдин Айдан и Айдин Ахмет Яшар.

После начала полномасштабной войны English Home достаточно быстро возобновил работу в ряде украинских городов, частности во Львове, Черновцах, Ровно, Одессе, Виннице, Полтаве и Днепре.

Больше о бизнесе в Украине