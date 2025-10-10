Мережа, яка колись нараховувала понад 30 магазинів у різних містах, поступово згорнула діяльність: ще у лютому 2025 року перестав працювати інтернет-магазин, а згодом Україна зникла зі списку країн на офіційному сайті компанії. У самій компанії факт виходу підтвердили, хоча офіційних заяв не оприлюднили.

English Home йде з українського ринку?

Зокрема, інформацію про закриття підтвердили Forbes Ukraine колишній топменеджер компанії, і представники самої мережі, передає 24 Канал.

English Home працював на українському ринку понад десятиліття, відкривши понад 30 магазинів по країні. Найбільш активним періодом став 2020 рік, коли мережа налічувала 33 торгові точки.

Онлайн покупки вже давно недоступні?

Як зауважило видання RAU, інтернет-магазин бренду перестав функціонувати ще у лютому 2025 року: спершу користувачі помітили зникнення цін, а пізніше зникла можливість реєструватися й оформляти замовлення.

Зауважте. Попри те, що офіційних коментарів від компанії не було, на міжнародному сайті English Home Україну вже прибрали зі списку країн присутності. Тим часом бренд продовжує працювати на інших ринках, зокрема в Росії, Ірані, Венесуелі та ще близько 20 країнах.

Що відомо про English Home?

Компанія була заснована у 2008 році в Туреччині та входить до складу Turgut Aydın Holding. Незважаючи на назву, концепція English Home поєднує турецьке виробництво з британською естетикою, і бренд активно розвивався за франчайзинговою моделлю.

В Україні юридична особа English Home – ТОВ "ЕХМ Україна" у 2024 році показала виручку майже 282 мільйони гривень, що трохи менше, ніж роком раніше. За перше півріччя 2025-го компанія заробила 88,6 мільйонів гривень. Її кінцевими бенефіціарами є громадяни Туреччини – Айдін Айдан та Айдін Ахмет Яшар.

Після початку повномасштабної війни English Home досить швидко відновив роботу у низці українських міст, зокрема у Львові, Чернівцях, Рівному, Одесі, Вінниці, Полтаві та Дніпрі.

