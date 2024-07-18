ЕС выделил 7 миллиардов на транспортные проекты: сколько перепадет Украине
Источник:Еврокомиссия
Евросоюз профинансирует более 100 важных транспортных проектов. Часть из них касается и Украины.
Большое финансирование транспортных проектов
Еврокомиссия уже определила 134 проекта транспортной сферы, которые получат финансирование в рамках программы Connecting Europe Facility. Грантовые выплаты планируют воплощать уже в скором времени.
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Общая сумма программы составляет 7 миллиардов евро. 80% из этих средств получат железнодорожные проекты.
Сколько денег получит Украина
Как сообщили в Министерстве развития общин территорий и инфраструктуры, на реализацию своих проектов Украина получит 53 миллиона евро. Они покроют лишь часть расходов, остальное должно обеспечить наше государство.
Украинские проекты касаются расширения импорта и экспорта, поэтому, работы в основном будут проводиться на приграничных территориях.