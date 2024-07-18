Велике фінансування транспортних проєктів

Єврокомісія вже визначила 134 проєкти транспортної сфери, які отримають фінансування в рамках програми Connecting Europe Facility. Грантові виплати планують втілювати вже незабаром.

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Загальна сума програми складає 7 мільярдів євро. 80% з цих коштів отримають залізничні проєкти.

Скільки грошей отримає Україна

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад територій та інфраструктури, на реалізацію своїх проєктів Україна отримає 53 мільйони євро. Вони покриють лише частину витрат, решту повинна забезпечити наша держава.

Українські проєкти стосуються розширення імпорту та експорту, відтак, роботи здебільшого будуть проводитися на прикордонних територіях.