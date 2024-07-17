Продаж гіганта

Фонд державного майна буде продавати Запорізький алюмінієвий комбінат. Стартова вартість потужності, яка раніше була гігантом кольорової металургії, складає 152 мільйони гривень.

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Аукціон повинен відбутися вже 6 серпня. ФДМУ належить 97,5% акцій підприємства, саме їх буде реалізовано.

Як раніше повідомляв очільник ФДМУ Віталій Коваль, зараз завод "перебуває у руїнах", тому новому власнику потрібно буде відбудувати потужності та запустити нове виробництво.

Як Дерипаска розграбував підприємство

У 2001 році ФДМУ продав 68,01% акцій заводу "АвтоВАЗ-Інвест". і мали сплатити 380 мільйонів гривень та погасили борг у розмірі 75 мільйонів доларів. Але компанія цього не зробила, як і кіпрська Velbay Holdings Олега Дерипаски, на яку акції переоформили у 2007 році.

Ще 29,5% акцій Дерипаска придбав на вільному ринку. Так в руках росіянина опинилося 97,5% акцій ЗАлК. 68,01% акцій вдалося повернути через суд у 2012 році, решту конфіскували на основі санкцій проти Дерипаски.

За 14 років росіяни розграбували завод та знищили унікальне виробництво первинного алюмінію.