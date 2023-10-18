Продажа handmade-изделий по всему миру: Etsy Payments начинает работу в Украине

Михаил Федоров заявил, что Etsy Payments теперь функционирует и в Украине. Это означает беспрепятственный доступ к огромной платформе для продажи handmade изделий, винтажных вещей, крафтовой продукции.

Следует отметить, что на платформе насчитывается более 24 500 активных магазинов из Украины. В апреле 2021 года создание новых аккаунтов для украинцев стало недоступным, поскольку на территории страны не работала Etsy Payments.

Смотрите также Скорость и удобство: продукты и сервисы для ФЛП, которые помогут в современных условиях

Что означает приход Etsy Payments

Онлайн-платформа Etsy с ресурсом более 90 миллионов покупателей позволяет производителям со всего мира продавать свои handmade-изделия, винтажные вещи, крафтовую продукцию. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что теперь собственный платежный ресурс станет доступен и в Украине.

Ранее украинцы не могли официально открывать свои магазины на Etsy, однако приход Etsy Payments в страну все меняет. Это значит, что граждане Украины смогут продавать свою продукцию покупателям из Америки, Европы, Азии.

Благодаря приходу Etsy Payments смогут пользоваться преимуществами системы защиты Etsy Purchase Protection, а также получат круглосуточную поддержку. Управление финансовой информацией своего бизнеса станет легче.

Федоров добавил, что Etsy поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. К примеру, в марте 2022 года они направили своим пользователям письмо, как те могут поддержать украинский бизнес.

Больше возможностей для бизнеса

С сентября 2023 года предприниматели в Украине снова могут регистрировать бизнес на Google-картах. Эту функцию заблокировали в апреле 2022 года из-за факторов безопасности.

За это время украинские предприниматели не могли публиковать отзывы клиентов, задавать вопросы или обновлять информацию о своем бизнесе. Министерство цифровой трансформации работало над тем, чтобы вернуть эту опцию. Google все же отреагировала на обращение и вернула сервис в Украину.