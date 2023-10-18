Варто зазначити, що на платформі нараховується понад 24 500 активних магазинів з України. У квітні 2021 року створення нових акаунтів для українців стало недоступним, оскільки на території країни не працювала Etsy Payments.

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Що означає прихід Etsy Payments

Онлайн-платформа Etsy з ресурсом у понад 90 мільйонів покупців дозволяє виробникам зі всього світу продавати свої handmade-вироби, вінтажні речі, крафтову продукцію. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що тепер власний платіжний ресурс стане доступним й в Україні.

Раніше українці не могли офіційно відкривати свої магазини на Etsy, однак прихід Etsy Payments в країну все змінює. Це означає, що громадяни України зможуть продавати свою продукцію покупцям з Америки, Європи, Азії тощо.

Завдяки приходу Etsy Payments зможуть користуватися перевагами системи захисту Etsy Purchase Protection, а також матимуть цілодобову підтримку. Керування фінансовою інформацією свого бізнесу стане легше.

Федоров додав, що Etsy підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Наприклад, у березні 2022 року вони надіслали своїм користувачам лист, як ті можуть підтримати український бізнес.

Більше можливостей для бізнесу

З вересня 2023 року підприємці в Україні знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах. Цю функцію заблокували у квітні 2022 року через безпекові фактори.

Протягом цього часу українські підприємці не могли публікувати відгуки клієнтів, ставити запитання чи оновлювати інформацію про свій бізнес. Міністерство цифрової трансформацію працювало над тим, щоб повернути цю опцію. Компанія Google все ж відреагувала на звернення та повернула сервіс в Україну.