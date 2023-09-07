Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив гарну новину для українських підприємців. Вони знову можуть користуватися можливістю, яка була заблокована з квітня 2022 року.

Читайте також Резюме – це ще не все: як найняти хорошого та відповідального працівника

Зміни в Googl-картах знову доступні

Після початку повномаштабного вторгення Google заблокував опцію Google business для України та закрив можливість додавати на карти нові об’єкти. Це було зумовлено безпековими факторами.

Увесь цей час українські підприємці не мали можливості публікувати відгуки клієнтів, ставити запитання чи оновлювати інформацію про свій бізнес. Міністерство цифрової компанії активно намагалося переконати технологічного гіганта відновити ці опції, адже вони вкрай важливі для просування кожної справи та пошуку нових клієнтів.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

У Google пішли назустріч та відновили усі можливості для українського бізнесу.

Дякую Google за зважене й справедливе рішення. Воно допоможе українським підприємцям, які попри повномасштабну війну розвиваються, створюють нові робочі місця та підтримують економіку держави,

– написав Федоров.

Раніше повідомлялося, що Європейський суд відмовився скасовувати санкції, які наклав на російських олігархів.