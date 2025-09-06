Google получил 2,95 миллиарда евро штрафа от Еврокомиссии за нарушение антимонопольных правил ЕС из-за искажения конкуренции в области рекламных технологий. Компания якобы предоставляла преимущества своим услугам онлайн-рекламы, "нанося ущерб конкурирующим поставщикам услуг рекламных технологий, рекламодателям и онлайн-издателям".

И теперь Google обязали перестать предоставлять себе преимущества и решить конфликт интересов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

Что известно о решении ЕС по Google?

Компания нарушила статью 102 Договора о функционировании ЕС.

Расследование Еврокомиссии показало, что Google преобладает на рынке рекламных серверов издателей со своим сервисом "DFP", а также на рынке программных инструментов покупки рекламы для открытого Интернета с "Google Ads" и "DV360".

Они охватывают всю Европейскую экономическую зону.

Нарушения со стороны компании прослеживаются еще с 2014 года. Еврокомиссия дала 60 дней, чтобы Google сообщил, как будет исправлять ситуацию.

Сегодняшнее решение показывает, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением в сфере рекламных технологий, нанося вред издателям, рекламодателям и потребителям. Такое поведение является незаконным согласно антимонопольным правилам ЕС... Цифровые рынки существуют для того, чтобы служить людям, и должны основываться на доверии и справедливости. Настоящая свобода означает равные условия игры, где все конкурируют на равных условиях, а граждане имеют настоящее право выбора,

– заявила исполнительная вице-президент Еврокомиссии по вопросам чистого, справедливого и конкурентного перехода Тереза Рибера.

Как отреагировал Трамп?

Тем временем президент США Трамп отреагировал на решение Еврокомиссии угрозами.

Он возмутился, что "Европа нанесла удар" по еще одной крупной американской компании и что те средства могли бы пойти на американские инвестиции и рабочие места.

И это в дополнение к многочисленным другим штрафам и налогам, наложенных на Google и другие американские технологические компании. Это чрезвычайно несправедливо, и американские налогоплательщики не будут терпеть этого! Как я уже говорил ранее, моя администрация не позволит этим дискриминационным действиям продолжаться. Примером может быть Apple, которую заставили уплатить штраф в размере 17 миллиардов долларов, который, по моему мнению, не должен был быть начислен. Apple должна вернуть свои деньги! Мы не можем допустить, чтобы подобное происходило с блестящими и беспрецедентными проявлениями американской изобретательности,

– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, если это будет продолжаться, то он будет вынужден аннулировать "несправедливые санкции", наложенные на компании, которые платят налоги в США.

