ЕС оштрафовал Google почти на 3 миллиарда евро: Трамп взялся за угрозы
- Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил, в частности за искажение конкуренции в области рекламных технологий.
- Президент США Дональд Трамп выразил возмущение из-за штрафа, заявив, что это несправедливо.
Google получил 2,95 миллиарда евро штрафа от Еврокомиссии за нарушение антимонопольных правил ЕС из-за искажения конкуренции в области рекламных технологий. Компания якобы предоставляла преимущества своим услугам онлайн-рекламы, "нанося ущерб конкурирующим поставщикам услуг рекламных технологий, рекламодателям и онлайн-издателям".
И теперь Google обязали перестать предоставлять себе преимущества и решить конфликт интересов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.
Что известно о решении ЕС по Google?
Компания нарушила статью 102 Договора о функционировании ЕС.
Расследование Еврокомиссии показало, что Google преобладает на рынке рекламных серверов издателей со своим сервисом "DFP", а также на рынке программных инструментов покупки рекламы для открытого Интернета с "Google Ads" и "DV360".
Они охватывают всю Европейскую экономическую зону.
Нарушения со стороны компании прослеживаются еще с 2014 года. Еврокомиссия дала 60 дней, чтобы Google сообщил, как будет исправлять ситуацию.
Сегодняшнее решение показывает, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением в сфере рекламных технологий, нанося вред издателям, рекламодателям и потребителям. Такое поведение является незаконным согласно антимонопольным правилам ЕС... Цифровые рынки существуют для того, чтобы служить людям, и должны основываться на доверии и справедливости. Настоящая свобода означает равные условия игры, где все конкурируют на равных условиях, а граждане имеют настоящее право выбора,
– заявила исполнительная вице-президент Еврокомиссии по вопросам чистого, справедливого и конкурентного перехода Тереза Рибера.
Как отреагировал Трамп?
Тем временем президент США Трамп отреагировал на решение Еврокомиссии угрозами.
Он возмутился, что "Европа нанесла удар" по еще одной крупной американской компании и что те средства могли бы пойти на американские инвестиции и рабочие места.
И это в дополнение к многочисленным другим штрафам и налогам, наложенных на Google и другие американские технологические компании. Это чрезвычайно несправедливо, и американские налогоплательщики не будут терпеть этого! Как я уже говорил ранее, моя администрация не позволит этим дискриминационным действиям продолжаться. Примером может быть Apple, которую заставили уплатить штраф в размере 17 миллиардов долларов, который, по моему мнению, не должен был быть начислен. Apple должна вернуть свои деньги! Мы не можем допустить, чтобы подобное происходило с блестящими и беспрецедентными проявлениями американской изобретательности,
– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он добавил, если это будет продолжаться, то он будет вынужден аннулировать "несправедливые санкции", наложенные на компании, которые платят налоги в США.
Трамп обещает значительные пошлины на чипы
- Дональд Трамп хочет ввести значительные пошлины на импорт полупроводников для компаний, которые не переносят производство в США.
- При этом исключения будут для некоторых бизнесов, в частности, речь идет об Apple. Компания инвестирует 100 миллиардов долларов в "Программу американского производства".