О каких нарушениях речь?

По оценкам CNIL, более 53 миллионов пользователей Gmail получали рекламные сообщения без своего согласия, а Shein устанавливала файлы cookies на устройствах посетителей еще до того, как они могли настроить отслеживание. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обе компании не предоставляли пользователям достаточной информации о сборе и использовании их данных в рекламных целях.

Что известно об обвинениях и ответ компаний?

Регулятор CNIL отметил, что Google должен был получать согласие пользователей на показ рекламы во вкладках Gmail, однако этого не происходило. В результате более 53 миллионов человек получали рекламные сообщения без сознательного разрешения.

В случае с Shein, компания устанавливала файлы cookies на устройствах пользователей еще до того, как те могли выбрать, какие данные позволяют отслеживать. По словам регулятора, обе компании не предоставляли пользователям достаточной информации о рекламном отслеживании, что является нарушением европейских правил о персональных данных.

Заметьте. В Google заявили, что сейчас изучают решение CNIL и оценивают следующие шаги, тогда как Shein сообщила о намерении подать апелляцию.

Что этому предшествовало?

Ранее Google уже столкнулся с критикой антимонопольных органов в США, которые обвинили компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке поисковых систем. Американские регуляторы предлагали ряд жестких мер, включая продажу браузера Chrome, хотя компания предлагала более мягкие пути урегулирования спора.

В декабре 2024 года Google предложил новые условия для соглашений с партнерами по распределению доходов в рамках длительного антимонопольного расследования. Суд разрешил компании оставить Chrome и Android, но ограничил возможность эксклюзивных соглашений, обеспечивающих Google монопольные преимущества на рынке.

В то же время решение CNIL может стать сигналом для других регуляторов Европы. Мол, крупные технологические компании все чаще находятся в зоне контроля за нарушением конфиденциальности пользователей, а штрафы могут расти в геометрической прогрессии.