Почему суд определил рекордный штраф?

Суд также раскритиковал авиакомпанию за отсутствие искреннего раскаяния, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Федеральный судья Майкл Ли отметил, что "принимает извинения от Qantas, но не уверен, что это искреннее сожаления, а не формальное извинение".

По его словам, штраф в размере около 75% от максимально возможного должен показать, что нарушение трудового законодательства нельзя считать обычными издержками бизнеса.

При этом половину суммы, а именно 50 миллионов австралийских долларов будет выплачено Профсоюзу транспортных работников (TWU), который подал иск против компании.

Что говорят в компании?

Qantas подтвердила, что оплатит штраф и приносит извинения перед всеми уволенными сотрудниками и их семьями.

Справка. В 2020 году, на пике пандемии, руководство Qantas уволило 1820 наземных работников и передало их работу подрядчикам. Суд в 2021 году признал эти действия "несправедливыми" и такими, нарушающими права работников на объединение и профсоюзную деятельность.

Судья Ли также критиковал стратегию компании во время судебных процессов, ее корпоративную культуру и PR-подход. В частности, Qantas сразу подала апелляцию в Верховный суд после решения 2021 года, пытаясь "пересказать" результаты суда и не признавая собственного незаконного поведения.