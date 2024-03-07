Несмотря на позицию Польши и других - Европарламент отменил пошлины для Украины еще на год

Европейский Союз делает все для того, чтобы поддержать экономику Украины в такое сложное время. Даже если это не нравится его отдельным членам.

Хорошие новости для Украины

Европарламент пытается продлить беспошлинный режим для Украины и Молдовы. Льготные торговые правила призваны помочь экономикам обоих государств, а особенно Украине, которая дает отпор российским оккупантам.

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За соответствующее решение проголосовали 26 депутатов Европарламента. Речь идет о продлении отмены пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции еще на один год.

Еврокомиссия предусмотрела и механизмы защиты европейских фермеров от чрезмерного роста импорта, на что так жалуются поляки. В частности, теперь Еврокомиссия может быстро вводить ограничения, если украинская продукция нарушит баланс на рынке.

Для особо чувствительных продуктов, например мясо птицы, яйца и сахар, вообще придумали "аварийное торможение". Пошлины восстановят в тот самый момент, как показатель импорта превысит отметки 2022 и 2023 годов.

К Украине также выдвинули ряд требований. Это соблюдение демократических принципов, прав человека, верховенство права, последовательная борьба с коррупцией и организованной преступностью.

Теперь решение должен утвердить Совет ЕС. В силу оно вступит только после публикации в Официальном журнале ЕС.