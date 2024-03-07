Гарні новини для України

Європарламент намагається продовжити безмитний режим для України та Молдови. Пільгові торгові правила покликані допомогти економікам обох держав, а особливо Україні, яка дає відсіч російським окупантам.

До теми Україна готова піти на обмеження торгівлі з ЄС, аби зменшити напругу в Польщі

За відповідне рішення проголосували 26 депутатів Європарламенту. Йдеться про продовження скасування мит та квот на експорт української сільськогосподарської продукції ще на один рік.

Єврокомісія передбачила і механізми захисту європейських фермерів від надмірного зростання імпорту, на що так бідкаються поляки. Зокрема, тепер Єврокомісія може швидко запроваджувати обмеження, якщо українська продукція порушить баланс на ринку.

Для особливо чутливих продуктів, як-от м'ясо птиці, яйця та цукор, взагалі придумали "аварійне гальмування". Мита відновлять в той самий момент, як показник імпорту перевищить позначки 2022 та 2023 років.

До України також висунули ряд вимог. Це дотримання демократичних принципів, прав людини, верховенство права, послідовна боротьба з корупцією та організованою злочинністю.

Тепер рішення повинна затвердити Рада ЄС. Чинності воно набуде лише після публікації в Офіційному журналі ЄС.