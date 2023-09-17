EY вложила 1,4 миллиарда долларов в искусственный интеллект и запускает консалтинговую платформу

Большой бизнес надеется на искусственный интеллект и готов инвестировать в него большие деньги. Некоторые продукты на основе новой технологии уже выходят в свет.

Консалтинговый гигант EY сообщил о том, что вложил 1,4 миллиарда в искусственный интеллект. По мнению боссов компании, это позволит не потерять свои позиции в борьбе с конкурентами и заложит фундамент для быстрого роста в будущем.

Интересно Заплатить – это еще не все: как ФЛП проверить зачисление налогового платежа

Фирма также сообщила о том, что запускает платформу на основе новой технологии. Компания предлагает решения для бизнеса на основе искусственного интеллекта. EY пока стала последней крупной консалтинговой компанией, сделавшей главную ставку на технологию искусственного интеллекта.

Платформа EY.ai содержит версии основных продуктов фирмы. К примеру, продукт по управлению данными, которым уже пользуются 60 тысяч клиентов. Благодаря партнерству с Microsoft компания получила ранний доступ к возможностям Azure OpenAI: GPT-3 и GPT-4. Для того чтобы получить от технологии максимум, EY также сотрудничает с Dell, SAP и Thomson Reuters.

В компании сообщают, что планируют обучать своих работников новой технологии и выпустить модель для магистров права – LLM. LLM является основным приложением для машинного обучения, которое лежит в основе систем искусственного интеллекта.