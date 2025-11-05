Проект на миллиард: в Европе построят мегафабрику искусственного интеллекта
- Американская Nvidia и немецкая Deutsche Telekom построят мегафабрику искусственного интеллекта в Европе стоимостью 1 миллиард евро.
- Проект увеличит вычислительные мощности ИИ в Германии на 50%, и запуск планируется в первом квартале 2026 года.
Американская Nvidia и немецкая Deutsche Telekom объявили о партнерстве. Компании построят одну из крупнейших фабрик искусственного интеллекта в Европе.
Что предполагает собой проект?
Проект будет стоить 1 миллиард евро, или около 1,15 миллиарда долларов, и призван укрепить позиции ЕС в сфере ИИ, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
- За основу будущей мегафабрики возьмут действующий дата-центр в Мюнхене. Его модернизируют, оснастив до 10 000 графических процессоров Nvidia Blackwell.
- Для соединения серверов проложат десятки километров оптоволоконного кабеля.
В Deutsche Telekom оценили, что этот проект позволит увеличить вычислительные мощности ИИ в Германии примерно на 50%.
Компания уверяет, что уже имеет клиентов, которые заинтересовались мощностями новой фабрики, в частности Perplexity.
Мы внедряем искусственный интеллект Nvidia и робототехнику, чтобы начать новую эру промышленной трансформации Германии,
– добавил гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.
Запустить мегафабрику искусственного интеллекта планируют уже в первом квартале 2026 года.
Стоит знать! Проект в Мюнхене реализуют независимо от планов Евросоюза по созданию мощных дата-центров, оборудованных около 100 000 современных чипов – так называемых "гигафабрик ИИ". Однако он должен стать важным вкладом в усилия Европы, которая пытается догнать США в гонке искусственного интеллекта.
Какие еще проекты реализуют в сфере ИИ?
Выход ChatGPT в конце 2022 года подтолкнул мировые компании вкладывать миллиарды в развитие технологий искусственного интеллекта.
- В начале 2025 года Белый дом объявил о создании проекта Stargate, который будет включать сеть дата-центров для OpenAI в США, пишет Financial Times. В него согласились инвестировать 100 миллиардов долларов компании OpenAI, SoftBank Group, Oracle и MGX.
- Nvidia и Intel также договорились совместно разрабатывать продукты для дата-центров и персональных компьютеров.
- OpenAI заключила многомиллиардное соглашение с Advanced Micro Devices (AMD), которое предусматривает сотрудничество в области ИИ-инфраструктуры.
Стоит знать! Инвестиции европейских стран в ИИ пока отстают. Однако ЕС пообещал мобилизовать 200 миллиардов евро на развитие технологий искусственного интеллекта. А более 5 инвесторов уже выделили 150 миллиардов евро на развитие ИИ в Европе в течение ближайших 5 лет.
Как в Украине развивают технологии ИИ?
В марте Министерство цифровой трансформации объявило о запуске масштабного проекта AI Factory, целью которого является создание национальной инфраструктуры для разработки и внедрения сервисов на основе искусственного интеллекта.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, проект "Суверенная фабрика искусственного интеллекта" обеспечит полный цикл создания государственных AI-продуктов без привлечения зарубежных платформ.
Главное преимущество собственной инфраструктуры заключается в том, что все данные будут обрабатываться внутри страны, под надежной защитой.
AI Factory объединит современное оборудование, программные решения, инструменты для работы с государственными реестрами и подготовку специалистов. Речь идет о развертывании мощных вычислительных кластеров, использование серверов с системой водяного охлаждения и создание безопасных хранилищ данных.