Что предполагает собой проект?

Проект будет стоить 1 миллиард евро, или около 1,15 миллиарда долларов, и призван укрепить позиции ЕС в сфере ИИ, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

За основу будущей мегафабрики возьмут действующий дата-центр в Мюнхене. Его модернизируют, оснастив до 10 000 графических процессоров Nvidia Blackwell.

Для соединения серверов проложат десятки километров оптоволоконного кабеля.

В Deutsche Telekom оценили, что этот проект позволит увеличить вычислительные мощности ИИ в Германии примерно на 50%.

Компания уверяет, что уже имеет клиентов, которые заинтересовались мощностями новой фабрики, в частности Perplexity.

Мы внедряем искусственный интеллект Nvidia и робототехнику, чтобы начать новую эру промышленной трансформации Германии,

– добавил гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.

Запустить мегафабрику искусственного интеллекта планируют уже в первом квартале 2026 года.

Стоит знать! Проект в Мюнхене реализуют независимо от планов Евросоюза по созданию мощных дата-центров, оборудованных около 100 000 современных чипов – так называемых "гигафабрик ИИ". Однако он должен стать важным вкладом в усилия Европы, которая пытается догнать США в гонке искусственного интеллекта.

Какие еще проекты реализуют в сфере ИИ?

Выход ChatGPT в конце 2022 года подтолкнул мировые компании вкладывать миллиарды в развитие технологий искусственного интеллекта.

В начале 2025 года Белый дом объявил о создании проекта Stargate, который будет включать сеть дата-центров для OpenAI в США, пишет Financial Times. В него согласились инвестировать 100 миллиардов долларов компании OpenAI, SoftBank Group, Oracle и MGX.

Nvidia и Intel также договорились совместно разрабатывать продукты для дата-центров и персональных компьютеров.

OpenAI заключила многомиллиардное соглашение с Advanced Micro Devices (AMD), которое предусматривает сотрудничество в области ИИ-инфраструктуры.

Стоит знать! Инвестиции европейских стран в ИИ пока отстают. Однако ЕС пообещал мобилизовать 200 миллиардов евро на развитие технологий искусственного интеллекта. А более 5 инвесторов уже выделили 150 миллиардов евро на развитие ИИ в Европе в течение ближайших 5 лет.

Как в Украине развивают технологии ИИ?