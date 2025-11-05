Що передбачає собою проєкт?

Проєкт вартуватиме 1 мільярд євро, або близько 1,15 мільярда доларів, і покликаний зміцнити позиції ЄС у сфері ШІ, передає 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

За основу майбутньої мегафабрики візьмуть чинний дата-центр у Мюнхені. Його модернізують, оснастивши до 10 000 графічних процесорів Nvidia Blackwell.

Для з’єднання серверів прокладуть десятки кілометрів оптоволоконного кабелю.

У Deutsche Telekom оцінили, що цей проєкт дозволить збільшити обчислювальні потужності ШІ в Німеччині приблизно на 50%.

Компанія запевняє, що вже має клієнтів, які зацікавилися потужностями нової фабрики, зокрема Perplexity.

Ми впроваджуємо штучний інтелект Nvidia і робототехніку, щоб започаткувати нову еру промислової трансформації Німеччини,

– додав гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.

Запустити мегафабрику штучного інтелекту планують вже у першому кварталі 2026 року.

Варто знати! Проєкт у Мюнхені реалізують незалежно від планів Євросоюзу зі створення потужних дата-центрів, обладнаних близько 100 000 сучасних чипів – так званих "гігафабрик ШІ". Однак він має стати важливим внеском у зусилля Європи, яка намагається наздогнати США у гонці штучного інтелекту.

Які ще проєкти реалізують у сфері ШІ?

Вихід ChatGPT наприкінці 2022 року підштовхнув світові компанії вкладати мільярди у розвиток технологій штучного інтелекту.

На початку 2025 року Білий дім оголосив про створення проєкту Stargate, який включатиме мережу дата-центрів для OpenAI у США, пише Financial Times. У нього погодилися інвестувати 100 мільярдів доларів компанії OpenAI, SoftBank Group, Oracle та MGX.

Nvidia та Intel також домовилися спільно розробляти продукти для дата-центрів і персональних комп’ютерів.

OpenAI уклала багатомільярдну угоду з Advanced Micro Devices (AMD), яка передбачає співпрацю в галузі ШІ-інфраструктури.

Варто знати! Інвестиції європейських країн у ШІ поки що відстають. Проте ЄС пообіцяв мобілізувати 200 мільярдів євро на розвиток технологій штучного інтелекту. А більш як 5 інвесторів вже виділили 150 мільярдів євро на розвиток ШІ в Європі протягом найближчих 5 років.

