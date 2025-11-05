Що передбачає собою проєкт?
Проєкт вартуватиме 1 мільярд євро, або близько 1,15 мільярда доларів, і покликаний зміцнити позиції ЄС у сфері ШІ, передає 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Дивіться також Бульбашка на трильйони: як гіганти роздувають ШІ-ринок і чому експерти згадали про кризу 90-их
- За основу майбутньої мегафабрики візьмуть чинний дата-центр у Мюнхені. Його модернізують, оснастивши до 10 000 графічних процесорів Nvidia Blackwell.
- Для з’єднання серверів прокладуть десятки кілометрів оптоволоконного кабелю.
У Deutsche Telekom оцінили, що цей проєкт дозволить збільшити обчислювальні потужності ШІ в Німеччині приблизно на 50%.
Компанія запевняє, що вже має клієнтів, які зацікавилися потужностями нової фабрики, зокрема Perplexity.
Ми впроваджуємо штучний інтелект Nvidia і робототехніку, щоб започаткувати нову еру промислової трансформації Німеччини,
– додав гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.
Запустити мегафабрику штучного інтелекту планують вже у першому кварталі 2026 року.
Варто знати! Проєкт у Мюнхені реалізують незалежно від планів Євросоюзу зі створення потужних дата-центрів, обладнаних близько 100 000 сучасних чипів – так званих "гігафабрик ШІ". Однак він має стати важливим внеском у зусилля Європи, яка намагається наздогнати США у гонці штучного інтелекту.
Які ще проєкти реалізують у сфері ШІ?
Вихід ChatGPT наприкінці 2022 року підштовхнув світові компанії вкладати мільярди у розвиток технологій штучного інтелекту.
- На початку 2025 року Білий дім оголосив про створення проєкту Stargate, який включатиме мережу дата-центрів для OpenAI у США, пише Financial Times. У нього погодилися інвестувати 100 мільярдів доларів компанії OpenAI, SoftBank Group, Oracle та MGX.
- Nvidia та Intel також домовилися спільно розробляти продукти для дата-центрів і персональних комп’ютерів.
- OpenAI уклала багатомільярдну угоду з Advanced Micro Devices (AMD), яка передбачає співпрацю в галузі ШІ-інфраструктури.
Варто знати! Інвестиції європейських країн у ШІ поки що відстають. Проте ЄС пообіцяв мобілізувати 200 мільярдів євро на розвиток технологій штучного інтелекту. А більш як 5 інвесторів вже виділили 150 мільярдів євро на розвиток ШІ в Європі протягом найближчих 5 років.
Як в Україні розвивають технології ШІ?
У березні Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск масштабного проєкту AI Factory, який має на меті створення національної інфраструктури для розробки та впровадження сервісів на основі штучного інтелекту.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, проєкт "Суверенна фабрика штучного інтелекту" забезпечить повний цикл створення державних AI-продуктів без залучення закордонних платформ.
Головна перевага власної інфраструктури полягає в тому, що всі дані оброблятимуться всередині країни, під надійним захистом.
AI Factory поєднає сучасне обладнання, програмні рішення, інструменти для роботи з державними реєстрами та підготовку спеціалістів. Йдеться про розгортання потужних обчислювальних кластерів, використання серверів із системою водяного охолодження та створення безпечних сховищ даних.