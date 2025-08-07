Що таке AI Factory і як вона працюватиме?

Ще у березні ми дізналися про те, що в Україні на державному рівні займуться створенням національної великої мовної моделі для розвитку штучного інтелекту та нових бізнес-можливостей, зокрема в обороні та державному секторі. Майбутня LLM буде навчена на великому масиві українських даних, дозволяючи їй розуміти контексти українських реалій. Усе це потребує потужного заліза, зокрема серверів для розробки й подальшої підтримки ШІ, яким, як очікується, користуватиметься не лише держава, а й бізнес, фінансова та медична сфери, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Проєкт AI Factory, або "Суверенна фабрика штучного інтелекту", є комплексною платформою, що забезпечить повний цикл створення державних продуктів зі штучним інтелектом безпосередньо в Україні. За словами Михайла Федорова, віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації, це є основою для AI-суверенітету країни. Завдяки власній інфраструктурі, запити в державних ШІ-сервісах оброблятимуться швидше, поки всі дані залишатимуться всередині країни під надійним захистом, а не потраплятимуть на сервери сторонніх компаній, таких як американські OpenAI, Google чи французька Mistral.

Ключові компоненти AI Factory включають:

Технологічне обладнання. Спеціалізовані обчислювальні кластери (GPU), сучасні серверні приміщення з водяним охолодженням та надійні сховища даних.

Програмне забезпечення. Середовища для тренування моделей ШІ, інтерфейси для підготовки даних, а також системи моніторингу та автоматизації.

Інтеграція даних. Інструменти для роботи з державними реєстрами, що дозволять очищувати, анотувати та передавати дані для навчання ШІ-моделей.

Підготовка кадрів. Створення програм для навчання фахівців, які займатимуться розробкою та впровадженням продуктів для державного сектору та сфери оборони.

Першими сервісами, які запрацюють на базі нової інфраструктури, стануть ШІ-помічник у застосунку Дія та AI-тьютор для освітнього проєкту "Мрія". У майбутньому планується розширення на сфери оборони, медицини та наукових досліджень.

Данило Цьвок, керівник напряму штучного інтелекту в Мінцифрі, зазначає, що такий підхід забезпечує не лише технологічну незалежність, але й підвищує кіберстійкість державних систем. Це дозволить державі швидше запускати нові ШІ-продукти та самостійно керувати навантаженням на датацентри.