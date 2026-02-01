Яку вартість реклами хоче встановити OpenAI?
Наразі OpenAI розглядає ціну – 60 доларів за 1000 переглядів для чат-бота ChatGPT, повідомляє The Information.
Читайте також Швидке бронювання від мобілізації з 1 лютого: чого чекати працівникам та роботодавцям
Попри те, що ця ціна доволі висока, OpenAI хоче надавати рекламодавцям менше даних щодо ефективності рекламних кампаній у порівнянні з:
- Google;
- Meta.
Як вказують джерела, імовірно, ситуація виглядатиме так:
- Компанія OpenAI не планує надавати рекламодавцям інформацію про те, чи здійснили покупці покупку внаслідок перегляду реклами.
- Водночас рекламодавці зможуть дізнатися загальну кількість переглядів інтеграцій та кліків.
Компанія OpenAI раніше повідомляла про намір розміщувати рекламу в ChatGPT з початку 2026 року, повідомляє WIRED. Показуватиметься вона лише тим користувачам, які користуються сервісом безоплатно.
Важливо! Як каже компанія, реклама ніяк не впливатиме на відповіді ChatGPT.
Всі рекламні оголошення будуть відображатися в окремих, чітко позначених блоках безпосередньо під відповіддю чат-бота. Наприклад, якщо користувач попросить ChatGPT допомогти спланувати поїздку до Нью-Йорка, він все одно отримає стандартну відповідь від чат-бота, а потім, можливо, побачить рекламу готелю в цьому районі,
– вказує видання.
Що ще відомо про рекламу в ChatGPT?
Реклама, імовірно, показуватиметься і користувачам, які оформили платну підписку. Йдеться саме про недорогі, тобто, найдешевші тарифи.
Водночас реклама не має показуватись користувачам віком до 18 років. Також її не повинно бути в чатах, де обговорюються чутливі теми, наприклад, психічне здоров'я.