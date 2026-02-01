Яку вартість реклами хоче встановити OpenAI?

Наразі OpenAI розглядає ціну – 60 доларів за 1000 переглядів для чат-бота ChatGPT, повідомляє The Information.

Попри те, що ця ціна доволі висока, OpenAI хоче надавати рекламодавцям менше даних щодо ефективності рекламних кампаній у порівнянні з:

Google;

Meta.

Як вказують джерела, імовірно, ситуація виглядатиме так:

Компанія OpenAI не планує надавати рекламодавцям інформацію про те, чи здійснили покупці покупку внаслідок перегляду реклами.

Водночас рекламодавці зможуть дізнатися загальну кількість переглядів інтеграцій та кліків.

Компанія OpenAI раніше повідомляла про намір розміщувати рекламу в ChatGPT з початку 2026 року, повідомляє WIRED. Показуватиметься вона лише тим користувачам, які користуються сервісом безоплатно.

Важливо! Як каже компанія, реклама ніяк не впливатиме на відповіді ChatGPT.

Всі рекламні оголошення будуть відображатися в окремих, чітко позначених блоках безпосередньо під відповіддю чат-бота. Наприклад, якщо користувач попросить ChatGPT допомогти спланувати поїздку до Нью-Йорка, він все одно отримає стандартну відповідь від чат-бота, а потім, можливо, побачить рекламу готелю в цьому районі,

– вказує видання.

Що ще відомо про рекламу в ChatGPT?