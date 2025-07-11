Яка ситуація з Facebook-рекламою в Україні

Чи варто інвестувати в рекламу на цій платформі, коли бюджет обмежений, а ринок змінюється щомісяця, розбирався 24 Канал.

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У липні 2025 року аудиторія Facebook в Україні залишається стабільною – понад 11 мільйонів користувачів щомісяця, за даними Meta. Значна частина з них люди віком 30+, які ухвалюють фінансові рішення або безпосередньо здійснюють покупки.

Саме тому платформа досі цікава для малого бізнесу, особливо в таких нішах, як: товари для дому та побуту; онлайн-курси та консультації; послуги краси й здоров'я; локальні кав'ярні, ресторани, доставка їжі.

Скільки доведеться витратити на рекламу

Проте витрати на рекламу зросли. У середньому, вартість за клік (CPC) у 2025 році для українського бізнесу становить від 5 до 12 гривень, залежно від ніші, цілей кампанії та якості креативів. CPA (вартість залучення клієнта) — від 30 до 150 гривень.

Переваги реклами в Facebook для малого бізнесу

Точне таргетування. Ви можете обирати аудиторію за віком, місцем проживання, інтересами, поведінкою в мережі.

Ви можете обирати аудиторію за віком, місцем проживання, інтересами, поведінкою в мережі. Можливість тестувати гіпотези на малих бюджетах. Навіть із 100 гривнями можна перевірити креатив або пропозицію.

Навіть із 100 гривнями можна перевірити креатив або пропозицію. Ретаргетинг. Facebook дозволяє повернутися до людей, які вже взаємодіяли з вашим брендом.

Facebook дозволяє повернутися до людей, які вже взаємодіяли з вашим брендом. Інтеграція з Instagram . Один рекламний кабінет — два майданчики.

. Один рекламний кабінет — два майданчики. Гнучкий бюджет. Можна зупинити чи змінити кампанію в будь-який момент.

Чи є ризики та які недоліки

Якщо говорити про ризики, то наразі варто розуміти, що органічне охоплення дещо знижене. Без бюджету сторінка фактично "не живе". Як ми вже зазначали, вартість реклами зросла. Через загальну конкуренцію навіть малі бізнеси змушені вкладати більше.

Якщо ви раніше не мали досвіду запуску реклами у Facebook, вам може це здатись дещо складним, а подекуди налаштування реклами потребує залучення фахівця.

Facebook суворо ставиться до політичної реклами. Часто рекламні кабінети блокують автоматично, а іноді й без пояснення.

Важливо! Facebook залишається ефективним інструментом для малого бізнесу, але лише за умови правильної стратегії. Це вже не "дешева реклама", як 5 років тому, але вона має низку переваг, зокрема, в точному налаштуванні, перевірених алгоритмах і високій залученості платоспроможної аудиторії.