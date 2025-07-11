Какова ситуация с Facebook-рекламой в Украине

Стоит ли инвестировать в рекламу на этой платформе, когда бюджет ограничен, а рынок меняется ежемесячно, разбирался 24 Канал.

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В июле 2025 года аудитория Facebook в Украине остается стабильной – более 11 миллионов пользователей ежемесячно, по данным Meta. Значительная часть из них люди в возрасте 30+, которые принимают финансовые решения или непосредственно совершают покупки.

Именно поэтому платформа до сих пор интересна для малого бизнеса, особенно в таких нишах, как: товары для дома и быта; онлайн-курсы и консультации; услуги красоты и здоровья; локальные кафе, рестораны, доставка еды.

Сколько придется потратить на рекламу

Однако расходы на рекламу выросли. В среднем, стоимость за клик (CPC) в 2025 году для украинского бизнеса составляет от 5 до 12 гривен, в зависимости от ниши, целей кампании и качества креативов. CPA (стоимость привлечения клиента) - от 30 до 150 гривен.

Преимущества рекламы в Facebook для малого бизнеса

Точное таргетирование. Вы можете выбирать аудиторию по возрасту, месту жительства, интересам, поведению в сети.

Вы можете выбирать аудиторию по возрасту, месту жительства, интересам, поведению в сети. Возможность тестировать гипотезы на малых бюджетах. Даже со 100 гривнами можно проверить креатив или предложение.

Даже со 100 гривнами можно проверить креатив или предложение. Ретаргетинг. Facebook позволяет вернуться к людям, которые уже взаимодействовали с вашим брендом.

Facebook позволяет вернуться к людям, которые уже взаимодействовали с вашим брендом. Интеграция с Instagram . Один рекламный кабинет - две площадки.

. Один рекламный кабинет - две площадки. Гибкий бюджет. Можно остановить или изменить кампанию в любой момент.

Есть ли риски и какие недостатки

Если говорить о рисках, то сейчас стоит понимать, что органический охват несколько снижен. Без бюджета страница фактически "не живет".

Как мы уже отмечали, стоимость рекламы выросла. Из-за общей конкуренции даже малые бизнесы вынуждены вкладывать больше.

Если вы раньше не имели опыта запуска рекламы в Facebook, вам может это показаться несколько сложным, а иногда настройка рекламы требует привлечения специалиста.

Блокировка аккаунтов. Facebook строго относится к политикам рекламы. Часто рекламные кабинеты блокируют автоматически – иногда без объяснения.

Важно! Facebook остается эффективным инструментом для малого бизнеса, но только при условии правильной стратегии. Это уже не "дешевая реклама", как 5 лет назад, но она имеет ряд преимуществ, в частности, в точной настройке, проверенных алгоритмах и высокой вовлеченности платежеспособной аудитории.