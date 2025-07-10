Кто может проводить прямые эфиры в TikTok

Как именно работает заработок в прямых эфирах TikTok, какие есть форматы, сколько можно получить и как не сгореть эмоционально, рассказывает 24 Канал.

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Прежде чем думать о прибыли, надо иметь доступ к функции Live. Для этого нужно:

Иметь 1 000 и более подписчиков

Быть старше 18 лет (иначе монетизация будет недоступна)

Иметь активный аккаунт без нарушений политики TikTok

Если все эти условия выполнены – функция Live появится в окне создания видео.

Как работает заработок в прямом эфире TikTok Основная схема проста – зрители дарят вам подарки, а вы потом конвертируете их в реальные деньги. То есть, зритель покупает виртуальные монеты за реальные деньги (например, 70 монет – это ориентировочно 1 доллар). Во время эфира он присылает подарок (розу, единорог, ракету). Вы получаете баланс в TikTok в виде "бриллиантов" (часть стоимости монет). Когда насобирается минимум 10 долларов, вы можете вывести деньги через PayPal.

Важно. TikTok оставляет комиссию (примерно 50%), поэтому реальная прибыль – это половина от суммы, которую потратил зритель.

Сколько можно заработать в TikTok

Заработок зависит от нескольких факторов, в частности, от количества зрителей в прямом эфире; активности аудитории (чем больше комментариев, реакций, тем лучше вас продвигает алгоритм; формата эфира (развлекательный, игровой, экспертный, челленджи, пение и т.д.) и частоты выходов в эфир.

Новички могут заработать от 5 до 50 долларов за эфир. Тиктокеры с 10 – 50 тысячами подписчиков – 50 – 300 долларов. А вот прибыль популярных стримеров может достигать от 500 долларов до нескольких тысяч долларов в месяц

Что стоит знать:

Чем дольше длится эфир (более 30 мин), тем больше шансов попасть в ленту рекомендаций. TikTok позволяет объединяться в эфире с другими тиктокерами. Это часто сопровождается батлами на подарки – зрители дарят тем, кто им больше нравится. Нельзя прямо просить подарки – TikTok за это может заблокировать трансляцию.

Заметьте. Нарушение правил платформы (нецензурная лексика, алкоголь, оскорбления) – приводят к бану. Сервис контролирует контент, поэтому эфир должен быть безопасным и этичным.