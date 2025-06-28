Нужно ли платить налоги

Нужно ли платить налоги, если монетизируете блог. Что будет, если этого не делать, рассказывает 24 Канал.

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Какой доход считается "официальным"

Если вы зарабатываете в TikTok или YouTube:

через монетизацию просмотров (YouTube Partner Program);

донаты (типа BuyMeACoffee, Patreon, стримы);

рекламные интеграции от брендов;

бартер, например, получаете гаджеты за рекламу;

Все эти перечисленные способы взаимодействия блогера считается доходом. Налоговая расценивает заработок в соцсетях, как зарплату или прибыль от бизнеса.

Обязан ли блогер регистрировать ФЛП Формально – нет, если вы получили единоразовую сумму и не ведёте систематическую деятельность. Однако, если вы зарабатываете регулярно, а еще – продвигаете рекламу, работаете с агентствами, выкладываете коммерческий контент – вы являетесь предпринимателем, даже если не зарегистрированы.

Стоит знать. Самый удобный вариант для легализации вашей предпринимательской деятельности – открытие ФЛП 3-й группы (5% налога). На этой группе можно работать официально, платя фиксированную сумму с любого объема дохода (до 7,8 миллионов гривен в год (по состоянию на 2025 год).

Что будет, если блогер не будет платить налоги

Налоговая служба имеет доступ к данным банков и международных платежных систем. Поэтому, если на ваш счет регулярно поступают переводы из-за рубежа (например, от YouTube или TikTok), логично, что это такая активность может заинтересовать контролирующие органы.

Последствия неуплаты налогов

доначисление налогов за последние 3 года;

штрафы и пеня;

блокировка счета;

сложности с получением виз, кредитов или открытием бизнеса в будущем.

Как платить налоги правильно

Вот пошаговая инструкция уплаты налогов:

Следует зарегистрировать ФЛП (проще всего – онлайн через Дію).

Выбрать упрощенную систему налогообложения (3-я группа, 5%).

Открыть специальный счет для ФЛП и принимать туда все платежи.

Раз в квартал подавать отчетность.

Платить ЕСВ (единый соцвзнос), который является обязательным даже без прибыли.

Заметьте. Если вам меньше 18 лет – вы можете зарегистрировать ФЛП с разрешения родителей. Если совершеннолетний, но учитесь, это не освобождает от налогов, если получаете прибыль.