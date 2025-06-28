Нужно ли платить налоги
Нужно ли платить налоги, если монетизируете блог. Что будет, если этого не делать, рассказывает 24 Канал.
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Какой доход считается "официальным"
Если вы зарабатываете в TikTok или YouTube:
- через монетизацию просмотров (YouTube Partner Program);
- донаты (типа BuyMeACoffee, Patreon, стримы);
- рекламные интеграции от брендов;
- бартер, например, получаете гаджеты за рекламу;
Все эти перечисленные способы взаимодействия блогера считается доходом. Налоговая расценивает заработок в соцсетях, как зарплату или прибыль от бизнеса.
Обязан ли блогер регистрировать ФЛП
Формально – нет, если вы получили единоразовую сумму и не ведёте систематическую деятельность. Однако, если вы зарабатываете регулярно, а еще – продвигаете рекламу, работаете с агентствами, выкладываете коммерческий контент – вы являетесь предпринимателем, даже если не зарегистрированы.
Стоит знать. Самый удобный вариант для легализации вашей предпринимательской деятельности – открытие ФЛП 3-й группы (5% налога). На этой группе можно работать официально, платя фиксированную сумму с любого объема дохода (до 7,8 миллионов гривен в год (по состоянию на 2025 год).
Что будет, если блогер не будет платить налоги
Налоговая служба имеет доступ к данным банков и международных платежных систем. Поэтому, если на ваш счет регулярно поступают переводы из-за рубежа (например, от YouTube или TikTok), логично, что это такая активность может заинтересовать контролирующие органы.
Последствия неуплаты налогов
- доначисление налогов за последние 3 года;
- штрафы и пеня;
- блокировка счета;
- сложности с получением виз, кредитов или открытием бизнеса в будущем.
Как платить налоги правильно
Вот пошаговая инструкция уплаты налогов:
- Следует зарегистрировать ФЛП (проще всего – онлайн через Дію).
- Выбрать упрощенную систему налогообложения (3-я группа, 5%).
- Открыть специальный счет для ФЛП и принимать туда все платежи.
- Раз в квартал подавать отчетность.
- Платить ЕСВ (единый соцвзнос), который является обязательным даже без прибыли.
Заметьте. Если вам меньше 18 лет – вы можете зарегистрировать ФЛП с разрешения родителей. Если совершеннолетний, но учитесь, это не освобождает от налогов, если получаете прибыль.