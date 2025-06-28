Чи потрібно платити податки
Чи потрібно платити податки, якщо монетизуєте блог. Що буде, якщо цього не робити, розповідає 24 Канал.
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Який дохід вважається "офіційним"
Якщо ви заробляєте в TikTok чи YouTube:
- через монетизацію переглядів (YouTube Partner Program);
- донати (типу BuyMeACoffee, Patreon, стріми);
- рекламні інтеграції від брендів;
- бартер, наприклад, отримуєте гаджети за рекламу;
Усі ці перераховані способи взаємодії блогера вважається доходом. Податкова розцінює заробіток у соцмережах, як зарплату або прибуток від бізнесу.
Чи зобов'язаний блогер реєструвати ФОП
Формально – ні, якщо ви отримали одноразову суму й не ведете систематичну діяльність. Однак, якщо ви заробляєте регулярно, а ще – просуваєте рекламу, працюєте з агентствами, викладаєте комерційний контент – ви є підприємцем, навіть якщо не зареєстровані.
Варто знати. Найзручніший варіант для легалізації вашої підприємницької діяльності – відкриття ФОП 3-ї групи (5% податку). На цій групі можна працювати офіційно, сплачуючи фіксовану суму з будь-якого обсягу доходу (до 7,8 мільйонів гривень на рік (станом на 2025 рік).
Що буде, якщо блогер не буде платити податки
Податкова служба має доступ до даних банків і міжнародних платіжних систем. Тож, якщо на ваш рахунок регулярно надходять перекази з-за кордону (наприклад, від YouTube чи TikTok), логічно, що це така активність може зацікавити контролюючі органи.
Наслідки несплати податків
- донарахування податків за останні 3 роки;
- штрафи та пеня;
- блокування рахунку;
- складнощі з отриманням віз, кредитів або відкриттям бізнесу в майбутньому.
Як сплачувати податки правильно
Ось покрокова інструкція сплати податків:
- Слід зареєструвати ФОП (найпростіше – онлайн через Дію).
- Обрати спрощену систему оподаткування (3-тя група, 5%).
- Відкрити спеціальний рахунок для ФОП і приймати туди всі платежі.
- Раз на квартал подавати звітність.
- Сплачувати ЄСВ (єдиний соцвнесок), який є обов'язковим навіть без прибутку.
Зауважте. Якщо вам менше 18 років – ви можете зареєструвати ФОП із дозволу батьків. Якщо повнолітній, але вчитеся, це не звільняє від податків, якщо отримуєте прибуток.