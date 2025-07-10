Хто може проводити прямі ефіри в TikTok

Як саме працює заробіток у прямих ефірах TikTok, які є формати, скільки можна отримати й як не згоріти емоційно, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Чи потрібно платити податки з TikTok і YouTube

Перш ніж думати про прибуток, треба мати доступ до функції Live. Для цього потрібно:

Мати 1 000 і більше підписників

Бути старше 18 років (інакше монетизація буде недоступна)

Мати активний акаунт без порушень політики TikTok

Якщо всі ці умови виконані – функція Live з'явиться у вікні створення відео.

Як працює заробіток у прямому ефірі TikTok Основна схема проста – глядачі дарують вам подарунки, а ви потім конвертуєте їх у реальні гроші. Тобто, глядач купує віртуальні монети за реальні гроші (наприклад, 70 монет – це орієнтовно 1 долар). Під час ефіру він надсилає подарунок (троянду, єдиноріг, ракету). Ви отримуєте баланс у TikTok у вигляді "діамантів" (частина вартості монет). Коли назбирається мінімум 10 доларів, ви можете вивести гроші через PayPal.

Важливо. TikTok залишає комісію (приблизно 50%), тому реальний прибуток – це половина від суми, яку витратив глядач.

Скільки можна заробити у TikTok

Заробіток залежить від кількох факторів, зокрема, від кількості глядачів у прямому ефірі; активності аудиторії (чим більше коментарів, реакцій, тим краще вас просуває алгоритм; формату ефіру (розважальний, ігровий, експертний, челенджі, співи тощо) та частоти виходів у ефір.

Початківці можуть заробити від 5 до 50 доларів за ефір. Тіктокери з 10 – 50 тисячами підписників – 50 – 300 доларів. А ось прибуток популярних стрімерів може сягати від 500 доларів до кількох тисяч доларів на місяць

Що варто знати:

Чим довше триває ефір (більше 30 хв), тим більше шансів потрапити у стрічку рекомендацій. TikTok дозволяє об'єднуватись у ефірі з іншими тіктокерами. Це часто супроводжується батлами на подарунки – глядачі дарують тим, хто їм більше подобається. Не можна прямо просити подарунки – TikTok за це може заблокувати трансляцію.

Зауважте. Порушення правил платформи (нецензурна лексика, алкоголь, образи) – призводять до бану. Сервіс контролює контент, тому ефір має бути безпечним і етичним.