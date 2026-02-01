Какую стоимость рекламы хочет установить OpenAI?

Сейчас OpenAI рассматривает цену – 60 долларов за 1000 просмотров для чат-бота ChatGPT, сообщает The Information.

Несмотря на то, что эта цена довольно высокая, OpenAI хочет предоставлять рекламодателям меньше данных об эффективности рекламных кампаний по сравнению с:

Google;

Meta.

Как указывают источники, вероятно, ситуация будет выглядеть так:

Компания OpenAI не планирует предоставлять рекламодателям информацию о том, совершили ли покупатели покупку в результате просмотра рекламы.

В то же время рекламодатели смогут узнать общее количество просмотров интеграций и кликов.

Компания OpenAI ранее сообщала о намерении размещать рекламу в ChatGPT с начала 2026 года, сообщает WIRED. Показываться она будет только тем пользователям, которые пользуются сервисом бесплатно.

Важно! Как говорит компания, реклама никак не будет влиять на ответы ChatGPT.

Все рекламные объявления будут отображаться в отдельных, четко обозначенных блоках непосредственно под ответом чат-бота. Например, если пользователь попросит ChatGPT помочь спланировать поездку в Нью-Йорк, он все равно получит стандартный ответ от чат-бота, а затем, возможно, увидит рекламу отеля в этом районе,

– указывает издание.

Что еще известно о рекламе в ChatGPT?