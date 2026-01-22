Интерес OpenAI к собственному "железу" привлек внимание еще в прошлом году после приобретения стартапа io, основанного бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Несмотря на отсутствие официальных деталей, главный директор OpenAI по глобальным вопросам Крис Легейн заявил во время панельной дискуссии Axios в Давосе, что компания движется по графику и планирует анонс первого устройства во второй половине года. Об этом рассказывает Tech Crunch.

Каким может быть первое устройство OpenAI?

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман описывал будущий продукт как более "спокойный и ненавязчивый", чем смартфоны. По предварительным утечкам, компания рассматривает формат компактного, карманного устройства без экрана.

Новые сообщения из азиатских медиа и от инсайдеров указывают, что первым гаджетом OpenAI могут стать беспроводные наушники. По данным источников, проект имеет кодовое название Sweet Pea и получит дизайн, отличный от имеющихся моделей на рынке. Ожидается, что устройство будет работать на собственном 2-нанометровом процессоре и будет выполнять AI-задачи локально, без постоянного обращения к облачным сервисам.

Отдельный отчет крупного тайваньского издания сообщает, что OpenAI рассматривала партнерство с китайской Luxshare для производства, но в итоге может выбрать Foxconn из Тайваня. По этим же данным, компания планирует отгрузить от 40 до 50 миллионов устройств в течение первого года продаж.

Как пишет Axios, сегодня ChatGPT имеет почти миллиард активных пользователей еженедельно, однако OpenAI зависит от сторонних платформ и устройств для распространения своего ассистента. Собственный гаджет позволил бы компании получить больший контроль над развитием продукта, каналами дистрибуции и запуском эксклюзивных функций, созданных специально под конкретное "железо".

Впрочем, закрепиться в повседневном использовании пользователей будет непросто пользователей будет непросто. Наушники уже глубоко интегрированы в экосистемы смартфонов, и без тесного взаимодействия с операционными системами конкурировать с AirPods или другими популярными моделями будет сложно.

Пока рынок не видел по-настоящему успешного AI-устройства для массового потребителя. Humane AI Pin был продан HP, Rabbit после громкого старта 2024 года не смог закрепить успех, а AI-бусинка Friend столкнулось с резкой критикой из-за маркетинга. В то же время крупные технологические компании продолжают экспериментировать с носимыми устройствами: умные очки Ray-Ban от Meta набирают популярность, а Amazon недавно приобрела стартап Bee, который разрабатывает AI-рекордер встреч и позиционируется как цифровой компаньон.