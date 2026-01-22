Інтерес OpenAI до власного "заліза" привернув увагу ще торік після придбання стартапу io, заснованого колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом. Попри відсутність офіційних деталей, головний директор OpenAI з глобальних питань Кріс Легейн заявив під час панельної дискусії Axios у Давосі, що компанія рухається за графіком і планує анонс першого пристрою у другій половині року. Про це розповідає Tech Crunch.

Яким може бути перший пристрій OpenAI?

Раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман описував майбутній продукт як більш "спокійний і ненав’язливий", ніж смартфони. За попередніми витоками, компанія розглядає формат компактного, кишенькового пристрою без екрана.

Нові повідомлення з азійських медіа та від інсайдерів вказують, що першим гаджетом OpenAI можуть стати бездротові навушники. За даними джерел, проєкт має кодову назву Sweet Pea та отримає дизайн, відмінний від наявних моделей на ринку. Очікується, що пристрій працюватиме на власному 2-нанометровому процесорі й виконуватиме AI-завдання локально, без постійного звернення до хмарних сервісів.

Окремий звіт великого тайванського видання повідомляє, що OpenAI розглядала партнерство з китайською Luxshare для виробництва, але зрештою може обрати Foxconn із Тайваню. За цими ж даними, компанія планує відвантажити від 40 до 50 мільйонів пристроїв протягом першого року продажів.

Як пише Axios, сьогодні ChatGPT має майже мільярд активних користувачів щотижня, однак OpenAI залежить від сторонніх платформ і пристроїв для поширення свого асистента. Власний гаджет дозволив би компанії отримати більший контроль над розвитком продукту, каналами дистрибуції та запуском ексклюзивних функцій, створених спеціально під конкретне "залізо".

Втім, закріпитися в повсякденному використанні користувачів буде непросто. Навушники вже глибоко інтегровані в екосистеми смартфонів, і без тісної взаємодії з операційними системами конкурувати з AirPods чи іншими популярними моделями буде складно.

Поки що ринок не бачив по-справжньому успішного AI-пристрою для масового споживача. Humane AI Pin був проданий HP, Rabbit після гучного старту 2024 року не зміг закріпити успіх, а AI-намисто Friend зіткнулося з різкою критикою через маркетинг. Водночас великі технологічні компанії продовжують експериментувати з носимими пристроями: розумні окуляри Ray-Ban від Meta набирають популярності, а Amazon нещодавно придбала стартап Bee, який розробляє AI-рекордер зустрічей і позиціонується як цифровий компаньйон.