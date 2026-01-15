Чем отличается ChatGPT Translate от Google Translate?

OpenAI запустила ChatGPT Translate как отдельный вебинтерфейс по адресу chatgpt.com/translate, фактически вынеся функцию перевода из основного чат-бота в самостоятельный продукт. Формально ChatGPT умел переводить тексты с момента своего запуска, но новый инструмент создан именно для целевого использования перевода без лишних диалогов и подсказок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

Интерфейс хорошо знаком пользователям Google Translate. Слева размещается поле для оригинального текста с автоматическим определением языка, справа – результат перевода на выбранный язык. Поддерживается более 50 языков, что заметно меньше, чем в Google Translate, где их более 240, но OpenAI делает ставку не на количество.

Ключевое отличие – работа со стилем и тоном. Под блоками перевода появляются кнопки быстрой доработки результата. Среди них варианты вроде "сделать текст более плавным", "деловой стиль", "объяснить как для ребенка" или "академический тон". После нажатия пользователя перебрасывает в основной интерфейс ChatGPT с уже сформированным запросом. Это выглядит несколько неуклюже, ведь изменения не применяются прямо на странице переводчика, но сам подход показывает направление развития сервиса.

ChatGPT Translate также демонстрирует сильную сторону искусственного интеллекта – адаптацию перевода под аудиторию, пишет The Verge. Инструмент, как его задумали разработчики, якобы лучше сохраняет смысл, нюансы и культурный контекст, что особенно важно для маркетинговых текстов, деловой переписки или академических материалов. Именно здесь классические переводчики часто сводятся к буквальному переводу без учета стилистики.

В полноценном чат-боте ChatGPT возможностей еще больше. Пользователь может говорить голосом на одном языке и получать ответ на другом, одновременно видя текст и слыша озвучку. Также доступен перевод текста с изображений, например меню, вывесок или документов, с возможностью задавать уточняющие вопросы по содержанию.

В то же время в самом ChatGPT Translate эти функции пока реализованы частично. В веб-браузерах доступен только текстовый перевод, а микрофон работает только на мобильных устройствах. Поддержка изображений заявлена, но фактически еще не запущена.

Что у конкурентов?

На этом фоне Google Translate остается значительно более универсальным инструментом. Он уже много лет поддерживает перевод сайтов, документов, рукописного текста, камер и живых разговоров. Кроме того, Google активно интегрирует в перевод собственную модель Gemini, которая улучшает работу со сленгом, идиомами и локальными языковыми особенностями.

Несмотря на это, ChatGPT Translate четко показывает другую философию. OpenAI делает перевод частью более широкой работы с текстом, где важно не просто передать слова, а подстроить сообщение под конкретный контекст, задачи и стиль общения. Однако это, судя по всему, означает его изменение. Таким образом вы получаете не точный перевод "слово в слово", а скорее его адаптацию.

Если сервис получит поддержку большего количества языков и расширит функциональность, конкуренция на рынке перевода может стать значительно жестче.

Сервис временно недоступен

Стоит отметить, что прямо сейчас, в момент написания материала, ChatGPT Translate не работает. Предположительно, причина в том, что все одновременно бросились его испытывать и обвалили сервера. Еще несколько часов назад он беспрепятственно открывался.



По состоянию на 16:40 сервис недоступен, хотя еще недавно открывался / Скриншот 24 Канала