Что такое AI Factory и как она будет работать?

Еще в марте мы узнали о том, что в Украине на государственном уровне займутся созданием национальной большой языковой модели для развития искусственного интеллекта и новых бизнес-возможностей, в частности в обороне и государственном секторе. Будущая LLM будет обучена на большом массиве украинских данных, позволяя ей понимать контексты украинских реалий. Все это требует мощного железа, в частности серверов для разработки и дальнейшей поддержки ИИ, которым, как ожидается, будет пользоваться не только государство, но и бизнес, финансовая и медицинская сферы, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

К теме Украина создает собственную языковую модель для "массового производства украинских ИИ-инструментов"

Проект AI Factory, или "Суверенная фабрика искусственного интеллекта", является комплексной платформой, что обеспечит полный цикл создания государственных продуктов с искусственным интеллектом непосредственно в Украине. По словам Михаила Федорова, вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации, это является основой для AI-суверенитета страны. Благодаря собственной инфраструктуре, запросы в государственных ИИ-сервисах будут обрабатываться быстрее, пока все данные будут оставаться внутри страны под надежной защитой, а не будут попадать на серверы сторонних компаний, таких как американские OpenAI, Google или французская Mistral.

Ключевые компоненты AI Factory включают:

Технологическое оборудование. Специализированные вычислительные кластеры (GPU), современные серверные помещения с водяным охлаждением и надежные хранилища данных.

Программное обеспечение. Среды для тренировки моделей ИИ, интерфейсы для подготовки данных, а также системы мониторинга и автоматизации.

Интеграция данных. Инструменты для работы с государственными реестрами, позволяющие очищать, аннотировать и передавать данные для обучения ИИ-моделей.

Подготовка кадров. Создание программ для обучения специалистов, которые будут заниматься разработкой и внедрением продуктов для государственного сектора и сферы обороны.

Первыми сервисами, которые заработают на базе новой инфраструктуры, станут ИИ-помощник в приложении Дія и AI-тьютор для образовательного проекта "Мрия". В будущем планируется расширение на сферы обороны, медицины и научных исследований.

Даниил Цьвок, руководитель направления искусственного интеллекта в Минцифре, отмечает, что такой подход обеспечивает не только технологическую независимость, но и повышает киберустойчивость государственных систем. Это позволит государству быстрее запускать новые ИИ-продукты и самостоятельно управлять нагрузкой на датацентры.