ФЛП часто допускают эту ошибку с документами: что нужно знать, чтобы избежать проблем

Физическим лицам-предпринимателям и компаниям следует внимательно относиться к документам, подтверждающим их хозяйственную и налоговую деятельность. Некоторые документы недостаточно хранить всего несколько месяцев –: закон устанавливает для них значительно более длительные сроки.

Какие документы ФЛП необходимо хранить не менее 5 лет

ФЛП допускают ошибки не только в отношении того, что именно документы необходимо хранить в архиве, но и в отношении момента, с которого начинается отсчет срока их хранения, как это предусмотрено Налоговым кодексом.

В частности, не менее пяти лет необходимо хранить:

Первичные документы; Регистры бухгалтерского учета; Финансовую отчетность юридических лиц; Финансовую отчетность ФЛП, работающих по упрощенной системе, которые выплачивали доходы нерезидентам; Другие документы, связанные с начислением и уплатой налогов и сборов, если их ведение предусмотрено законодательством.

Отдельно пятилетний, или 1825-дневный, срок касается документов, необходимых для проведения налогового контроля. Это правило также распространяется на определенные документы лиц, что касается которых после вступления в силу закона № 2970 было принято решение о ликвидации.

Когда начинается отсчет пяти лет

Пятилетний срок не обязательно нужно считать от даты, указанной на самом документе. Отсчет ведется от даты подачи соответствующей отчетности в контролирующий орган.

Например, если декларация датирована январем 2026 года, но фактически была подана в налоговую только в апреле, срок хранения будет исчисляться именно с апреля.

При этом на продолжительность срока могут влиять периоды, когда течение сроков давности временно приостанавливалось. В частности, к таким обстоятельствам относятся отдельные периоды карантина из-за COVID-19.