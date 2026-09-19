ФЛП III группы в 2026 году: какие налоги придется уплатить

ФЛП третьей группы в 2026 году должен будет уплачивать несколько обязательных платежей. Размер некоторых из них зависит от дохода предпринимателя. В то же время часть взносов остается фиксированной.

Какие налоги уплачивает ФЛП III группы в 2026 году

Для ФЛП III группы основная ставка единого налога отличается в зависимости от того, платит ли предприниматель НДС. Кроме того, определенный процент дохода необходимо уплатить в качестве военного сбора. Отдельно предприниматель уплачивает ЕСВ, сообщает Monobank.

В настоящее время основные платежи для предпринимателя, относящегося к III группе, следующие:

единый налог – 5% от дохода для неплательщика НДС;

единый налог – 3% от дохода для плательщика НДС;

военный сбор – 1% от полученного дохода;

ЕСВ – не менее 1 902,34 гривны в месяц.

Отметим, что ЕСВ для предпринимателя рассчитывается как 22% от минимальной заработной платы.

В 2026 году минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен. Поэтому минимальный страховой взнос равен 1 902,34 гривны в месяц.

При этом для отдельных категорий предпринимателей закон предусматривает освобождение от уплаты ЕСВ или особые условия его уплаты. Поэтому перед расчетом следует учесть свой статус и наличие соответствующих оснований.

Сколько придется заплатить с разных видов дохода

Чтобы было проще сориентироваться, можно рассчитать налоговую нагрузку для ФЛП III группы на примерах:

при доходе 500 тысяч гривен – 25 тысяч гривен единого налога + 5 тысяч гривен военного сбора + 22 828,08 гривен минимального ЕСВ. Итого – 52 828,08 гривен;

при доходе 1 миллион гривен – 50 тысяч гривен единого налога + 10 тысяч гривен военного сбора + 22 828,08 гривен ЕСВ. Итого – 82 828,08 гривен;

при доходе 2 миллиона гривен – 100 тысяч гривен единого налога + 20 тысяч гривен военного сбора + 22 828,08 гривен ЕСВ. Итого – 142 828,08 гривен.

Важно! Это примеры для ФЛП, который не является плательщиком НДС и уплачивает минимальный ЕСВ за весь год.

Какой доход может иметь ФЛП III группы

В 2026 году предельный объем дохода для третьей группы составляет 10 091 049 гривен в год. То есть предприниматель может оставаться в третьей группе, если его годовой доход не превышает установленный лимит.

Обратите внимание! Если предприниматель превысит предельный объем, к сумме превышения будут применяться другие правила налогообложения. Кроме того, могут возникнуть основания для перехода на другую систему налогообложения.

К слову, предпринимателям третьей группы ФЛП стоит проверить декларации. Поскольку в случае, если налоговики выявят занижение налогового обязательства, предпринимателю грозит штрафная санкция. Размер штрафа будет зависеть от характера нарушения.