Які податки сплачує ФОП III групи у 2026 році

Для ФОП III групи основна ставка єдиного податку відрізняється, залежно від того, чи платить підприємець ПДВ. Ще відсоток доходу потрібно сплатити як військовий збір. Окремо підприємець сплачує ЄСВ, повідомляє Monobank.

Наразі основні платежі для підприємця, що має III групу такі:

єдиний податок – 5% від доходу для неплатника ПДВ;

єдиний податок – 3% від доходу для платника ПДВ;

військовий збір – 1% від отриманого доходу;

ЄСВ – щонайменше 1 902,34 гривні на місяць.

Зауважимо, ЄСВ для підприємця розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати.

У 2026 році мінімалка становить 8 647 гривень. Тому мінімальний страховий внесок дорівнює 1 902,34 гривні на місяць.

При цьому для окремих категорій підприємців закон передбачає звільнення або особливі умови сплати ЄСВ. Тому перед розрахунком варто врахувати свій статус і наявність відповідних підстав.

Скільки доведеться заплатити з різного доходу

Щоб було простіше зорієнтуватися, можна порахувати податкове навантаження для ФОП III групи на прикладах:

при доході 500 тисяч гривень – 25 тисяч гривень єдиного податку + 5 тисяч гривень військового збору + 22 828,08 гривні мінімального ЄСВ. Разом – 52 828,08 гривні;

при доході 1 мільйон гривень – 50 тисяч гривень єдиного податку + 10 тисяч гривень військового збору + 22 828,08 гривні ЄСВ. Разом – 82 828,08 гривні;

при доході 2 мільйони гривень – 100 тисяч гривень єдиного податку + 20 тисяч гривень військового збору + 22 828,08 гривні ЄСВ. Разом – 142 828,08 гривні.

Важливо! Це приклади для ФОП, який не є платником ПДВ та сплачує мінімальний ЄСВ за весь рік.

Який дохід може мати ФОП III групи

У 2026 році граничний обсяг доходу для третьої групи становить 10 091 049 гривень на рік. Тобто підприємець може залишатися на третій групі, якщо його річний дохід не перевищує встановлений ліміт.

Зверніть увагу! Якщо підприємець перевищить граничний обсяг, для суми перевищення діють інші правила оподаткування. Крім того, можуть виникнути підстави для переходу на іншу систему оподаткування.

До слова, підприємцям третьої групи ФОП варто перевірити декларації. Оскільки у випадку, якщо податківці виявлять заниження податкового зобов'язання, то підприємця чекатиме штрафна санкція. Розмір штрафу залежатиме від характеру порушення.