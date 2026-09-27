ФЛП II группы в 2026 году: какие налоги нужно платить с 1 октября

ФЛП II группы в 2026 году должен уплачивать единый налог, военный сбор и ЕСВ. Общая сумма этих платежей может превышать 4 тысячи гривен в месяц.

Какие налоги уплачивает ФЛП II группы в 2026 году

Для ФЛП второй группы предусмотрены три основных обязательных платежа, сообщают в Государственной налоговой службе. Их размер зависит от минимальной заработной платы и ставки единого налога.

В 2026 году максимальный единый налог составляет 1 729,40 гривны в месяц. Военный сбор – 864,70 гривны, а минимальный ЕСВ – 1 902,34 гривен в месяц.

Если ФЛП уплачивает единый налог по максимальной ставке, общая сумма трех платежей достигает 4 496,44 гривны в месяц. При этом ЕСВ разрешено перечислять ежеквартально.

Сколько составляет единый налог для ФЛП II группы

Ставка единого налога для ФЛП II группы не может превышать 20% минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

В 2026 году это максимум 1 729,40 гривны в месяц. Однако конкретную ставку определяет местный совет. Поэтому в некоторых общинах предприниматели могут платить меньше.

Важно! Единый налог необходимо перечислять авансовым взносом не позднее 20 числа текущего месяца. По общему правилу, отсутствие дохода не освобождает предпринимателя от этого платежа.

Какой военный сбор уплачивает ФЛП II группы

В 2026 году военный сбор для предпринимателей второй группы составляет 10 % от минимальной зарплаты – 864,70 гривны в месяц.

Его уплачивают ежемесячно, не позднее 20 числа. В то же время для отдельных категорий предпринимателей законодательство предусматривает исключения, в частности при определенных условиях во время отпуска или длительной болезни.

Сколько ФЛП II группы платит ЕСВ

Единый социальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы. В 2026 году минимальный ЕСВ для ФЛП равен 1 902,34 гривны в месяц.

Предприниматель может уплачивать его ежемесячно или раз в квартал. Минимальная сумма за три месяца составляет 5 707,02 гривны.

Обратите внимание! ЕСВ за квартал необходимо перечислить в течение 20 календарных дней после его окончания.

От уплаты взноса за себя освобождаются, в частности, ФЛП, которые получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью и получают пенсию или социальную помощь. Такое освобождение действует на условиях, определенных законодательством.

Когда ФЛП II группы должен уплачивать налоги

Для предпринимателей второй группы действуют следующие сроки уплаты:

Единый налог – не позднее 20 числа текущего месяца.

Военный сбор – не позднее 20 числа текущего месяца.

ЕСВ – в течение 20 календарных дней после завершения квартала.

Помимо уплаты налогов, ФЛП II группы должен подавать годовую декларацию плательщика единого налога. Это необходимо сделать в течение 60 календарных дней после завершения отчетного года.

Какие существуют налоговые льготы для ФЛП II группы

Предприниматели первой и второй групп, не использующие наемный труд, могут не уплачивать единый налог и военный сбор в течение одного календарного месяца в году на время отпуска. Для этого необходимо соблюсти условия, установленные законодательством.

Отдельные льготы предусмотрены для ФЛП, имеющих статус пенсионера по возрасту или лица с инвалидностью. Также освобождение от отдельных платежей может действовать для предпринимателей, налоговый адрес которых расположен на территориях боевых действий или временно оккупированых. Условия зависят от конкретного основания и норм Налогового кодекса.