В Украине сократилось количество новых ФЛП

По состоянию на начало лета в Украине уменьшилось количество новых зарегистрированных ФЛП. Общее количество уменьшилось на треть по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Как уменьшилось количество ФЛП

В исследовании YouControl.Market говорится о том, что несмотря на то, что летом женщины в Украине открыли рекордное количество ФЛП за последние 4 года, общее количество физических лиц-предпринимателей меньше чем в 2023 и 2021 годах.

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Обратите внимание! За лето этого года в Украине было зарегистрировано около 73,6 тысячи новых ФЛП. Впрочем, это 19,8% меньше, чем летом прошлого года и на 5% меньше, чем в 2021 году.

Количество прекращенных ФЛП в 2024 году, а это 48 тысяч, снизилась на 9,38% по сравнению с 2023 годом – 52,9 тысячи.

По сравнению с 2021 годом – это 42,6 тысячи – количество закрытых ФЛП выросло на 12,6%.

Обнаруженный факт уменьшения количества регистраций подтверждает наши предыдущие выводы о том, что высокий уровень регистрации юридических лиц и ФЛП в 2023 году имел природу "отложенного спроса" на услуги по государственной регистрации компаний, что было более сложной задачей в первый год полномасштабной войны,

– отметил финансовый аналитик YouControl Роман Корнылюк.

Он добавляет, что сейчас произошел не так спад уровня регистраций, как возвращение на более привычные, "естественные" темпы регистраций бизнеса в Украине.