Где выросли средние зарплаты

В начале сентября медианная заработная плата в Украине составляла 17 218 гривен, сообщается на OLX Работа.

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Самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве – 21 100 гривен, тогда как самые низкие наблюдаются в Черниговской и Сумской областях – по 15 000 гривен.

Рост медианной зарплаты наблюдается во многих регионах:

Например, в Киеве она повысилась с 19 225 гривен в январе до 21 100 гривен в августе.

Львовская область также показала положительную динамику – рост с 18 500 гривен до 20 500 гривен.

Наибольшее увеличение зарплаты произошло в Херсонской области – с 15 000 до 20 000 гривен.

В Закарпатской области же зарплата осталась неизменной – 19 000 гривен как в январе, так и в августе.

Количество вакансий на рынке труда

По информации аналитиков, в августе 2024 года активных вакансий стало на 43% больше по сравнению с январем этого года. Однако количество откликов от соискателей работы снизилось в среднем на 14,5%.

В частности, в Винницкой области вакансии выросли на 49%, а в Днепропетровской – на 45%. Киев остался лидером по количеству вакансий, где количество объявлений выросло более чем на 8 тысяч.

Заметьте! Вместе с этим, аналитики отмечают, что количество отзывов падает практически во всех регионах. Например, в Киеве отзывы уменьшились на 35%, в Харьковской области – на 18%, а в Днепропетровской – на 3,5%.

В Кировоградской и Черкасской областях количество отзывов незначительно выросло – на 5% и 1% соответственно. Хотя на Херсонщине вакансий стало больше на 23%, общее их количество в этой области все еще остается самой низкой среди всех регионов.