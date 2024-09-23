Уплата ЕСВ

Единый социальный взнос – это обязательный платеж, который платят как за наемных работников, так и ФЛП, которые осуществляют свою деятельность самостоятельно, сообщает Liga Zakon.

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С 1 апреля 2024 года для ФЛП – плательщиков единого налога установлены следующие размеры ЕСВ:

Минимальный ЕСВ – 1 760 гривен в месяц (22% от минимальной заработной платы 8 000 гривен).

– 1 760 гривен в месяц (22% от минимальной заработной платы 8 000 гривен). Максимальный ЕСВ – 26 400 гривен в месяц (22% от 15 минимальных зарплат).

До 1 апреля 2024 года ФОПы платили 4 686 гривен за квартал, а после этой даты сумма выросла до 5 280 гривен.

Важно! ФЛП, которые имеют основное место работы, а также те, кто занимается независимой профессиональной деятельностью, освобождены от уплаты ЕСВ за себя, если их работодатель платит хотя бы минимальный страховой взнос за отчетный период.

Это также касается лиц, которые одновременно ведут деятельность как ФЛП и осуществляют независимую профессиональную деятельность.

Обратите внимание! Уплата ЕСВ для ФЛП остается добровольной до завершения военного положения.

Единый налог для разных групп

Основным налогом для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения является единый налог, который существует с 1999 года и уплачивается в местный бюджет.

Ставки единого налога определяются согласно Налоговому кодексу Украины для таких плательщиков:

I группа – ставка рассчитывается в процентах к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц, действующего на 1 января налогового года.

ІІ группа – ставка определяется в процентах к размеру минимальной зарплаты, установленной на 1 января налогового года.

ІІІ группа – ставка рассчитывается в процентах к доходу предпринимателя.

ФЛП на общей системе налогообложения

ФЛП, которые выбрали общую систему налогообложения, обязаны платить:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;

Военный сбор – 1,5%;

Единый социальный взнос (ЕСВ) – 22%.

Основа для этих налогов и сборов – чистый налогооблагаемый доход (ЧОД), то есть доход предпринимателя, уменьшенный на разрешенные расходы. Итак:

ПДФЛ = ЧОД × 18%;

Военный сбор = ЧОД × 1,5%;

ЕСВ = ЧОД × 22%.

Важно! Общая система является выгодной для тех предпринимателей, у которых значительные расходы. Кроме основных налогов, ФЛП могут платить и другие налоги, в частности: НДС, налог на доходы нерезидентов, транспортный налог, акцизный налог, плату за землю, налог на недвижимость, экологический налог и т.д.