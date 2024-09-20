Какие налоги есть в Украине

Как сообщают в Государственной налоговой службе Украины, в Украине существуют общегосударственные и местные налоги и сборы.

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К общегосударственным налогам относятся:

налог на прибыль предприятий,

налог на доходы физических лиц,

налог на добавленную стоимость,

акцизный налог,

экологический налог,

рентная плата,

пошлина.

Местные налоги и сборы устанавливаются местными советами и являются обязательными к уплате в их общинах.

Важно! Плательщиками налогов могут быть физические лица (резиденты и нерезиденты) и юридические лица, которые имеют или получают объекты налогообложения. Каждый плательщик может платить один или несколько видов налогов и сборов.

Как платят налоги украинцы

Трудоустроенные украинцы обязаны платить налоги с каждой зарплаты. Работодатели имеют право самостоятельно отчислять часть зарплаты на налоги в установленных размерах.

При каждой выплате зарплаты работодатель удерживает:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 18%;

Военный сбор (ВС) - 1,5%.

Согласно Кодексу законов о труде, общий размер всех отчислений из заработной платы не может превышать 20%.