Какие налоги есть в Украине
Как сообщают в Государственной налоговой службе Украины, в Украине существуют общегосударственные и местные налоги и сборы.
Читайте также Какие штрафы за неуплату налогов предусмотрены в Украине
К общегосударственным налогам относятся:
- налог на прибыль предприятий,
- налог на доходы физических лиц,
- налог на добавленную стоимость,
- акцизный налог,
- экологический налог,
- рентная плата,
- пошлина.
Местные налоги и сборы устанавливаются местными советами и являются обязательными к уплате в их общинах.
Важно! Плательщиками налогов могут быть физические лица (резиденты и нерезиденты) и юридические лица, которые имеют или получают объекты налогообложения. Каждый плательщик может платить один или несколько видов налогов и сборов.
Как платят налоги украинцы
Трудоустроенные украинцы обязаны платить налоги с каждой зарплаты. Работодатели имеют право самостоятельно отчислять часть зарплаты на налоги в установленных размерах.
При каждой выплате зарплаты работодатель удерживает:
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 18%;
- Военный сбор (ВС) - 1,5%.
Согласно Кодексу законов о труде, общий размер всех отчислений из заработной платы не может превышать 20%.